巨人、5年後の正レギュラー候補6人　未来を担う有望株たち

プロ野球では、どの球団にも「数年後のレギュラー候補」と呼ばれる若手有望株選手が存在し、大きな期待をかけられている。直近では難しくとも、5年後にはレギュラーへの定着が求められる。そこで今回は、5年後のレギュラー候補と期待されている、読売ジャイアンツの選手を取り上げたい。［1/6ページ］

山瀬慎之助

[caption id="attachment_262200" align="alignnone" width="1200"] 山瀬慎之助【写真：産経新聞社】[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：177cm／89kg

・生年月日：2001年5月4日

・経歴：星稜高

・ドラフト：2019年ドラフト5位

今季は一軍での出場機会を得ていた山瀬慎之助。5年後はレギュラーに定着してほしい1人と言えるだろう。

山瀬は星稜高（石川）で奥川恭伸（現：ヤクルト）とバッテリーを組み、甲子園を沸かせた実績を持つ。ドラフト5位で読売ジャイアンツから指名を受け、プロ入りを果たした。

2022年に一軍デビューを飾り、同年は8試合に出場。しかし、有力選手が多いポジションだけに、2023年は5試合、2024年は2試合と限られた出番になっていた。

昨季はファームで100試合に出場すると、課題とされていた打撃で急成長を見せ、打率.302をマーク。ところが、それでも一軍出場はわずか1試合にとどまり、オフには出場機会を求めて契約更改保留というアクションを起こした。

迎えた今季、4月下旬にファームへ降格となり、それ以降一軍でのプレーがない。ただ、確実性のあるバッティングを発揮できれば、レギュラーへの道が開けるだろう。

プロ野球では、どの球団にも「数年後のレギュラー候補」と呼ばれる若手有望株選手が存在し、大きな期待をかけられている。直近では難しくとも、5年後にはレギュラーへの定着が求められる。そこで今回は、5年後のレギュラー候補と期待されている、読売ジャイアンツの選手を取り上げたい。［2/6ページ］

石塚裕惺

[caption id="attachment_262200" align="alignnone" width="1200"] 石塚裕惺【写真：産経新聞社】[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：182cm／94kg

・生年月日：2006年4月6日

・経歴：花咲徳栄高

・ドラフト：2024年ドラフト1位

5年後の正レギュラー候補として、石塚裕惺の台頭を期待するファンは多いはずだ。

石塚は花咲徳栄高（埼玉）で1年秋からベンチ入り。甲子園でのプレーを経験した上、U-18日本代表では4番も務めた世代屈指の大型内野手だ。ドラフトでは外れ1位指名で読売ジャイアンツ入りした。

ルーキーイヤーとなった2025年は、春先に手術を受けるなど、度重なる故障に見舞われた石塚。それでもファームで55試合に出場し、打率.327と高卒1年目ながら好成績を収めた。

本格的な飛躍が期待された2026年、オープン戦で16試合に出場したものの、打率.125と結果を残せなかったが、4月に一軍昇格を果たすと、プロ初打点を挙げる働きを見せた。

ただ、コンディション不良による抹消を経験するなど、プロ入りから故障に悩まされる場面が目立っている。レギュラー定着に向けて、まずは故障による離脱を減らしたいところだ。

プロ野球では、どの球団にも「数年後のレギュラー候補」と呼ばれる若手有望株選手が存在し、大きな期待をかけられている。直近では難しくとも、5年後にはレギュラーへの定着が求められる。そこで今回は、5年後のレギュラー候補と期待されている、読売ジャイアンツの選手を取り上げたい。［3/6ページ］

浦田俊輔

[caption id="attachment_262200" align="alignnone" width="1200"] 浦田俊輔【写真：産経新聞社】[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：171cm／67kg

・生年月日：2002年8月30日

・経歴：長崎・海星高 - 九州産業大

・ドラフト：2024年ドラフト2位

打撃で存在感を放ちつつあるのが、プロ入り2年目の浦田俊輔である。

長崎の海星高から九州産業大に進学した浦田。2季連続での最優秀選手賞や、5季連続のベストナインを受賞するなど、輝かしい実績を積み重ねた。ドラフトでは2位という高評価を受け、読売ジャイアンツに入団した。

ルーキーイヤーの2025年、開幕一軍入りを勝ち取った浦田。1度登録を抹消されたものの、5月に再昇格を果たすと、プロ初ヒットを記録した。

結果的に昨季は一軍出場が22試合。一方、ファームでは91試合の出場で、打率.280、20盗塁の成績をマーク。今季への課題と手応えを掴んだシーズンだったはずだ。

プロ2年目となった今季はすでに昨季以上の安打を放っており、12個の盗塁を成功させている（6月1日時点）。ショートやサードなど、さまざまなポジションをこなすユーティリティ性を武器に、5年後はレギュラーを確固たるものにしたい。

プロ野球では、どの球団にも「数年後のレギュラー候補」と呼ばれる若手有望株選手が存在し、大きな期待をかけられている。直近では難しくとも、5年後にはレギュラーへの定着が求められる。そこで今回は、5年後のレギュラー候補と期待されている、読売ジャイアンツの選手を取り上げたい。［4/6ページ］

増田陸

[caption id="attachment_262200" align="alignnone" width="1200"] 増田陸【写真：産経新聞社】[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：179cm／92kg

・生年月日：2000年6月17日

・経歴：明秀学園日立高

・ドラフト：2018年ドラフト2位

今月26歳を迎える増田陸も、5年後の正レギュラーになり得る存在だ。

増田は明秀学園日立高（茨城）の出身で、1年秋からレギュラーに定着。キャプテンとしてもチームを引っ張り、高校通算34本塁打を放った。ドラフト2位で読売ジャイアンツに入団するも、プロ1年目は一軍・二軍ともに出場がなかった。

2021年オフには育成契約となるも、翌22年3月に支配下復帰。この年に一軍デビューを飾り、5本塁打を放つ活躍を見せた。

本格ブレイクを期待された中、けがもあり出番を減らした増田。それでも昨季は自己最多となる87試合に出場し、自己最高タイの5本塁打をマークした。また、ファームでは打率3割超えの好成績だった。

今季はスタメン出場の機会も増えている増田。気迫溢れるプレーがファンの心を打つことも多いだけに、レギュラー定着が期待される。

プロ野球では、どの球団にも「数年後のレギュラー候補」と呼ばれる若手有望株選手が存在し、大きな期待をかけられている。直近では難しくとも、5年後にはレギュラーへの定着が求められる。そこで今回は、5年後のレギュラー候補と期待されている、読売ジャイアンツの選手を取り上げたい。［5/6ページ］

中山礼都

[caption id="attachment_262200" align="alignnone" width="1200"] 中山礼都【写真：産経新聞社】[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：182cm／90kg

・生年月日：2002年4月12日

・経歴：中京大中京高

・ドラフト：2020年ドラフト3位

中山も将来のレギュラー候補と目される存在だ。

愛知の名門、中京大中京高からプロ入りした中山。高卒1年目から二軍で打率3割を超える打撃技術を披露し、大器の片鱗を見せていた。

しかし、プロ2年目は一軍で50試合に出場したものの、打率.198と成績を残せず。翌2023年も78試合の出場で打率.239に終わるなど、伸び悩む状態が続いた。

迎えた2025年は外野に挑戦し、出場機会の増加を狙った。その結果、初の100試合超え（103試合）を果たすと、打率.265、7本塁打と活躍。レギュラー定着に向けた足掛かりとなるシーズンを過ごした。

ただ、今季は打撃不振に陥り、一軍での打率は1割台と低迷。5月中旬にファーム降格となった（5月28日に再昇格）。果たして5年後、レギュラーのポジションを掴み取れているのだろうか。

プロ野球では、どの球団にも「数年後のレギュラー候補」と呼ばれる若手有望株選手が存在し、大きな期待をかけられている。直近では難しくとも、5年後にはレギュラーへの定着が求められる。そこで今回は、5年後のレギュラー候補と期待されている、読売ジャイアンツの選手を取り上げたい。［6/6ページ］

平山功太

[caption id="attachment_262200" align="alignnone" width="1200"] 平山功太【写真：産経新聞社】[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：185cm／82kg

・生年月日：2004年3月16日

・経歴：瀬戸内高 - ベイサイド・千葉

・ドラフト：2023年育成選手ドラフト7位

まさかのけがに見舞われた平山功太だが、5年後の正レギュラー候補として期待される1人である。

瀬戸内高（広島）を卒業後、環太平洋大に進学したが中退。その後、独立リーグの千葉スカイセイラーズへ入団した。

2023年のリーグ戦で打率.319の成績を残し、育成契約で読売ジャイアンツに入団。ただ、2024年、2025年は二軍での出番もほとんど得られなかった。

プロ3年目となった今季、オープン戦で2試合連続本塁打を放つなど猛アピールを見せ、4月に支配下契約を締結。5月にはプロ初の猛打賞、初本塁打を記録した。

今後のさらなる活躍が期待された中、走塁中に負傷し、無念の登録抹消となった。ただ、一軍の戦力として計算できることは証明しただけに、数年内のレギュラー定着も大いに期待できる。

【了】