







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは先月上旬、先発ローテーションの一角を担っていたタイラー・グラスノー投手が腰の痛みにより負傷者リスト（IL）に入った。IL入りからは約1か月が経つが、回復は思ったようには進んでいないようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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グラスノーは日本時間5月6日のヒューストン・アストロズ戦に先発したが、2回の投球練習中に腰の違和感を訴え途中降板。その2日後にIL入りとなり、現在はキャッチボールなどで調整を行っている。











同メディアは「グラスノーは先週キャッチボールを再開したが、それ以降は回復過程に大きな進展は見られていない。ジアスレチックのファビアン・アルダヤ記者によると、彼は依然としてキャッチボール以上の段階には進めておらず、試合復帰に向けた調整は足踏み状態だという。同記者によれば怪我自体は気にならないものの、実戦で投げるような強度ではまだ投球できない状態とのことだ」と言及。



続けて、「彼が離脱した後のドジャース先発陣は防御率3.33を記録しており、リーグ全体でもトップ10に入る成績を残している。しかし、それ以前はMLB全体で最高の防御率を誇っていた。チームとしては彼が復帰するまで先発陣が何とか踏ん張り続けてくれることを願っている。そして何より、その復帰の日が少しでも早く訪れることを期待している」と記している。





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