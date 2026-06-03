○ ブレーブス 4－3 ブルージェイズ ●

＜現地時間6月2日 トゥルイスト・パーク＞

トロント・ブルージェイズがMLB最高勝率のアトランタ・ブレーブスに惜敗を喫して3連敗。岡本和真内野手（29）は「7番・三塁」で先発出場し、13号本塁打を放つなど3出塁を記録した。

岡本は2点先制を許した直後の2回表、二死一塁で先発右腕エルダーに対する第1打席を迎えると、フルカウントから甘く入ったシンカーを右翼スタンドへ弾き返して13号2ラン。7番に打順を落としながらも、3試合ぶりの一発で試合を振り出しに戻した。

再び1点を追う4回表、二死一、二塁の好機だった第2打席は高めのカットボールを打ち上げ右飛。7回表の第3打席は先頭打者として四球を選んだが、後続倒れて得点には繋がらなかった。

3対4の9回表、守護神イグレシアスに対する第5打席では初球打ちで左前安打とし、一死一、二塁とチャンスメイク。しかし、8番アンドレス・ヒメネスが遊飛、代打ヘスス・サンチェスも捕飛に打ち取られ、試合終了となった。

岡本は3打数2安打、2打点、1四球という内容で、現地5月5日のレイズ戦以来となるマルチ安打を記録。今季成績を打率.221、13本塁打、35打点、OPS.747としている。