レアル・マドリードが、リヴァプールを退団するフランス代表DFイブライマ・コナテの獲得に迫っているようだ。2日、スペイン紙『アス』やイギリス紙『テレグラフ』などが伝えている。

現在27歳のコナテはソショーやライプツィヒでのプレーを経て、2021年7月にリヴァプールに加入。公式戦通算183試合出場で7ゴールを記録し、2024－25シーズンのプレミアリーグをはじめ、FAカップやカラバオ・カップ（2回）、コミュニティ・シールドの優勝に貢献してきた。

現行契約が今シーズン限りとなり、去就には注目が集まっていたコナテだが、最終的に契約延長で合意することはなく、今月1日に契約満了に伴い、リヴァプールを退団することが発表されている。

フリーとなったコナテには複数クラブから関心が寄せられているなか、守備陣の強化を目論んでいるレアル・マドリードに加入することに迫っているという。

今回の報道によると、レアル・マドリードはコナテを獲得することに近づいており、移籍市場に精通するイタリア人記者のファブリツィオ・ロマーノ氏はすでに口頭合意に達していることも伝えている。

契約が正式にまとまるのはフロレンティーノ・ペレス会長が会長選に勝利することが条件となっているものの、コナテは4年契約に1年の延長オプションが付随する契約を締結する見込みになっているようだ。