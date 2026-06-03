アーセナルは、ミケル・アルテタ監督との契約延長を今夏における再優先事項としているようだ。1日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。

現在44歳のアルテタ監督は、2019年12月に自身の古巣であるアーセナルの指揮官に就任した。2022－23シーズンから2024－25シーズンは3年連続リーグ2位と悔しい時期が続いていたが、今シーズンはマンチェスター・シティとの優勝争いの末にプレミアリーグ優勝を達成。就任から約6年半で遂に、アーセナルを2003－04シーズン以来22年ぶりとなるプレミアリーグ優勝に導いた。

そのアルテタ監督は、アーセナルとの契約が2027年夏までとなっている。報道によると、アーセナルにとって今夏における最優先事項は同監督との契約を延長することであり、来シーズンの開幕までに実現すべく全力を注いでいるという。また、契約期間は少なくとも3年間となる見通しだと伝えられている。

そして、給与も現在の金額を大幅に上回る条件を提示される見通し。年間2000万ポンドを得ていたジョゼップ・グアルディオラ監督がマンチェスター・シティを退任したことにより、アルテタ監督はイングランドで最も高い給与を得る指導者となる。

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