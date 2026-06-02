







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、投手としての圧倒的な成績によって、サイ・ヤング賞争いに加わっている。しかし、二刀流として開幕からフル回転している大谷については、休養を与えるべきだという声もあがっている。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のマット・レビン記者が言及した。



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大谷は今季、ここまで9試合に先発して防御率0.82という驚異的な数字を残している。ドジャースの先発ローテーションの柱として55イニングを投じ、試合ごとに支配的な投球を続けている。











その圧倒的な内容により、大谷はナ・リーグのサイ・ヤング賞候補として、フィラデルフィア・フィリーズのクリストファー・サンチェス投手を上回る本命に挙げられた。



しかし、大谷のサイ・ヤング賞獲得に向けた最大の懸念は、サンチェスのような投手専任と比べて投球回が少ないことだ。サンチェスは大谷より3試合多く先発しており、この差が今後、大谷に不利に働く可能性もある。



二刀流として負担が大きい大谷について、レビン氏は「今後、ドジャースは彼に追加の休養を与える可能性があり、これがサンチェスといった投手を追い抜く機会を損なうことになるだろう。このスーパースターは並外れた競争心を持っているが、いつか彼を守る必要に迫られるかもしれない」と言及した。





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