「勢いそのままに夏へ」村上宗隆らホワイトソックス、5月の勝者！　米記者…









村上宗隆 最新情報

6月に突入したタイミングで、米メディア『ESPN』が「5月の勝者と敗者、そして6月に注目すべき点」と題して特集を組んだ。同メディアののMLB専門家であるジェシー・ロジャース記者は、一番の勝者として26歳の村上宗隆内野手が所属するシカゴ・ホワイトソックスを挙げている。

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4月に複数の連敗を繰り返したことで、ホワイトソックスは勝率5割を3ゲーム下回り、ア・リーグ中地区首位のデトロイト・タイガースを追う立場だった。











しかし、5月にはタイガースを3連戦でスイープして締めくくり、ホワイトソックスは6月を迎える時点で2位浮上。逆にタイガースは最下位へと転落している。



その主な原動力となっているのが、村上、コルソン・モンゴメリー内野手、ミゲル・バルガス内野手の打者3人と、デービス・マーティン投手だ。



特に村上はホームランを量産し、一気に大台の20本に到達して、ア・リーグ本塁打ランキング首位に躍り出ている。



村上ら打線の爆発で、ホワイトソックスは5月にメジャー全体トップの本塁打数を記録した。



この結果を踏まえ、ロジャース記者は「ホワイトソックスは今、プレーオフ圏内をしっかりと確保したまま好調を維持し、勢いそのままに夏へ突入しようとしている」とし、



「この快進撃の中で最も注目すべき点は、ホワイトソックスではすでに11人の選手がMLBデビューを果たしていることだ。



これは、6月を迎える前の時点としては、1946年のドジャース以来最多となっている」との評価を下している。



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