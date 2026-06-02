







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、以前から燻り続けているトレード噂がいくつかある。どれくらい現実味や信憑性があるかは各案件によって異なるが、ロサンゼルス・エンゼルス所属のマイク・トラウト外野手の獲得は少々荒唐無稽かもしれない。米メディア『HITC』が報じた。



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トラウトは2011年のメジャーデビューからエンゼルスでプレーする看板選手だが、チームが長らく低迷していること、かつて共闘した大谷の存在などから、ドジャース移籍の可能性が度々取りざたされている。











ただ、同メディアは「5月21日に『トレードを要求することを考えているか』と問われたトラウトは、『そんなことは考えたこともない。トレードの話については話すつもりはないよ』と語った。この返答こそが、この話題の核心と言える。彼は完全なトレード拒否権を持っており、本人の承認なしに何も進まない。そして現時点で、彼がその権利を放棄する意思を示したことは一度もない」と言及。



さらに、「彼は2019年に12年4億3200万ドルの契約延長にサインしており、今季終了時点でも約1億6000万ドルが残っている。USAトゥデイのボブ・ナイテンゲール記者は先週の記事の中で、『この契約を全額引き受ける球団は存在しないだろう』と指摘している」、「故障歴のある34歳のコーナー外野手のために、プロスペクトを放出することを正当化するのは簡単ではない」とその他の障壁についても指摘している。



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