「今季好スタートの立役者」村上宗隆、新人トップリストで2位！　チームは…









村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手が、米紙『ブリーチャーレポート』による「メジャーリーグの新人トップ25リスト」において2位に選出された。これまでの活躍を踏まえると驚きではないと、米メディア『チシティスポーツ』が報じている。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

ホワイトソックスは今季60試合を終えた段階で、32勝28敗の成績を残し、ア・リーグ中地区2位につけている。











ア・リーグの中で勝ち越している5チームのうちの一つであり、リーグ4位の成績だ。メジャーリーグ全体でも10位の成績を収めている。



昨季60勝102敗で最下位に終わったチームであることを考えれば、信じられないほどの大躍進だろう。



その快進撃の主な要因となっているのが、昨オフに東京ヤクルトスワローズから獲得した村上の、期待を大きく上回る大活躍にある。



開幕戦から3試合連続ホームラン。間を開けて5試合連続ホームラン。



その後もホームランを量産し、早くも20本塁打の大台に到達した。



この活躍が今後も続けば、ア・リーグ本塁打王、ア・リーグ新人王の大本命と言える状況になる。



しかし、右太もも裏の損傷のため故障者リスト（IL）入りしたことで、4〜6週間の離脱を強いられることになった。



それを踏まえ、米紙『ブリーチャーレポート』は「ハムストリングの張りで離脱したが、246打席で20本塁打を放っており、ホワイトソックスが今季好スタートを切った立役者の一人と言っていい」とし、村上をランキング2位に選んだ。



そのキーマンを失ったホワイトソックスにとって、ここからが正念場でもある。



米メディア『チシティスポーツ』は「残念ながら、ホワイトソックスは村上を約1カ月間欠いて戦わなければならないという現実に直面している。



彼が復帰するまで、チームが何とか持ちこたえ、優勝争いに加われることを願うばかりだ」と伝えている。



【関連記事】













この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】