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オリックス・バファローズ 最新情報
2日のプロ野球公示で、オリックス・バファローズは森友哉捕手を一軍登録から抹消した。
プロ13年目の森は、今季ここまで42試合の出場で打率.273，5本塁打、17打点。捕手やDHでの出場で、攻守でチームを引っ張ってきた。
しかし5月29日の中日ドラゴンズ戦を最後に、試合出場がなかった。
森は直近5試合で1本塁打含む10安打を放つなど、状態を急速に上げていただけに、ショックの大きい抹消だ。
オリックスは交流戦6試合を戦い、4勝2敗と上出来のスタートを切った。2021年以来の交流戦優勝、そして2023年以来のリーグ優勝を目指すチームにとって、攻守でチームの要となる森の離脱は痛い。
なお、この日のオリックスは太田椋らが一軍昇格。
いまこそチームの総合力が試されるときだろう。メンバーが一体となって切磋琢磨し、窮地を乗り越えたい。
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