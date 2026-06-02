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ロサンゼルス・ドジャースが2億4000万ドル（約382.6億円）を投じて獲得したカイル・タッカー外野手は、ヒューストン・アストロズ時代の成功を再現することを期待されていた。しかし、ここまでは期待された数字を残せていない状況だ。米メディア『エッセンシャリー・スポーツ』のスラブ・クマー・ガタック記者が報じている。



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タッカーは5月31日（日本時間6月1日）時点で打率.236、本塁打4にとどまっている。年俸79万ドル（約1.2億円）のダルトン・ラッシング捕手が打率.253、本塁打7を記録していることと比較され、厳しい視線を向けられている。











ドジャースがタッカーに2億4000万ドルを投じたことは大きな議論を呼んだ。ドジャースは大谷翔平選手を筆頭に、積極的な補強で「野球を壊している」と批判されながらも、タッカー獲得へ全力を注いでいた。



しかし、55試合を終えた段階で、タッカーはまだ期待に応えられていない。打撃面だけでなく、守備面でも守備範囲がナ・リーグ下位7％と精彩を欠いている。



厳しい声が集まるタッカーについてデーブ・ロバーツ監督は「パフォーマンスは格段に良くなり、5月は本当に良かった。だが、私にはまだ彼に何かが足りないように見える」と言及した。





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