【長嶋茂雄さん回想5】「ありがとうございました」岡崎郁氏が涙で送った“…









6月3日、読売ジャイアンツ終身名誉監督・長嶋茂雄さんの一周忌を迎える。岡崎郁氏にとって長嶋さんは、プロの世界へ導き、現役生活の最後を見届けてくれた特別な存在だった。訃報を知った朝、最初は実感が湧かなかったという岡崎氏。しかし、時間が経つにつれて悲しみは深まり、一人になったときには涙を止めることができなかった――。著書『長嶋さん、王さん、藤田さん。ときどき原さん』（カンゼン刊）より、長嶋さんとの“別れ”のエピソード後編をお届けする。

















長嶋さんの訃報



あの日は、朝目が覚めていつものようにベッドの中で何の気なしにスマホをいじっていたんです。ヤフーニュースを開いた瞬間に飛び込んできたのが訃報を告げるニュースでした。



最初は実感がありませんでしたが、多くのメディアからコメントを求められたりしているなかで、段々と実感が湧いてきて、一人になったときには溢れる涙を止めることができませんでした。



お葬式は家族葬ということだったのですが、（長嶋）美奈ちゃんが「お世話になっている人は来ていただいていいですよ」と言ってくれて、私もお通夜とお葬式に参列させていただきました。お通夜の日は6月7日、私の誕生日と同じ日でしたね。



最後の言葉というか、もう本当に「ありがとうございました」しかありませんでした。



現役最後の年、オリックスとの日本シリーズのベンチに自分がいなかったこと。



選手として一番脂の乗っているときに長嶋さんの力になることができなかったこと。



それらが今、後悔として残っています。



長嶋さんが亡くなったことが未だに信じられません。前年8月に東京ドームでOBが集まるイベントがあり、そのときにご挨拶だけさせていただきました。長嶋さんも「おう! 」みたいな感じだったのですが、それが長嶋さんとの最後になりました。



長嶋さんを一言で言い表すことは難しいのですが、私をプロの世界に導いてくださった人。そしてプロ野球選手としての最後を見届けてくれた人ですね。



本当に感謝しかありません。











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『長嶋さん、王さん、藤田さん。ときどき原さん 私と４人の巨人軍監督』岡崎郁 著

長嶋さんと王さんは神様。 藤田さんは父親。 原さんは兄貴。1979年－2021年 四者四様の指揮官に寵愛された男が振り返るジャイアンツでの物語私だけに見せた”喜怒哀楽”な素顔下記からチェック↓