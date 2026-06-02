【長嶋茂雄さん回想4】「岡崎は長嶋茂雄とこんなに親しいんだぞ」引退後の…









6月3日、読売ジャイアンツ終身名誉監督・長嶋茂雄さんの一周忌を迎える。現役引退後、解説者として歩み始めた岡崎郁氏に、長嶋さんは「何かあったら俺の名前を出していいからな」と声をかけ続けた。キャンプ取材の場では、マスコミの前であえて岡崎氏を呼び寄せ、親しげに並んで歩くこともあった。その振る舞いには、第二の人生を歩む教え子を支えようとする長嶋さんなりの優しさがあった――。著書『長嶋さん、王さん、藤田さん。ときどき原さん』（カンゼン刊）より、長嶋さんとの“別れ”のエピソード中編をお届けする。

















長嶋さんがしてくれたマスコミへの「宣伝」



引退後はラジオやテレビで解説の仕事をさせていただきました。全て長嶋さんが紹介してくれたものです。引退してからも「何かあったら俺の名前を出していいからな」と、顔を会わす機会があれば決まって言っていただきました。



マスコミで仕事を始めたばかりの頃、キャンプ中の長嶋さんを取材に行くことがありました。正直その頃は仕事に慣れていなくて私にとっては大変な時期でした。



長嶋さんは朝は必ず陸上競技場を歩くのですが、私の姿を遠くに見つけると「岡崎ー! 来ーい! 」と必ず手招きして呼んでくれるのです。長嶋さんの隣で一緒に歩かせていただいて、そこで色んな話をしてくれる。それを遠くからマスコミ各社がずっと撮っている。長嶋さんはそれを分かっていて、計算した上で「岡崎は長嶋茂雄とこんなに親しいんだぞ」と宣伝してくれていたのです。















グラウンドで練習をしているときは、マスコミ関係者は規制線から出てはいけないのですが、そんなこともお構いなしに「岡崎ー! （いいから来なさい）」と手招きをして呼んでくれる。マスコミの前でわざと肩を組んで必要以上の親しさぶりをアピールしてくれる。そういった一つ一つが、相手に気を遣わせない長嶋さんのさりげない優しさなのです。



ありがたいことに、そうやって「岡崎は長嶋茂雄とこんなに密なんだ」ということがマスコミの皆さんに知れ渡って、そのお陰で色んなお仕事を頂くことができました。他のOBにも同じようにされているのかもしれませんが、長嶋さんという人は、そういうことまで考えてくれる人なのです。



お体を悪くされてからも、私が二軍監督になったときにはジャイアンツ球場にも来てくれました。一軍のコーチになったときも来てくださって声をかけてくれて。そうやって引退した後も変わらずに目を掛けていただきました。



自分のバックには長嶋さんがいてくれている。それが引退後の人生でどれだけ心強かったことか。長嶋さんは私の心の支えでした。感謝してもしきれません。













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