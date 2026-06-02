【長嶋茂雄さん回想3】「長嶋茂雄を演じるのも大変なんだ」引退を告げた岡…











6月3日、読売ジャイアンツ終身名誉監督・長嶋茂雄さんの一周忌を迎える。巨人入団のきっかけをつくり、17年間の現役生活を見守り続けた長嶋さんに、岡崎郁氏は引退を決めた年のシーズン終了後、真っ先に報告へ向かった。多くを語らず受け止めた長嶋さんが帰り際に明かしたのは、「長嶋茂雄」であり続けることの重みだった――。著書『長嶋さん、王さん、藤田さん。ときどき原さん』（カンゼン刊）より、長嶋さんとの“別れ”のエピソード前編をお届けする。



















「長嶋茂雄を演じるのも大変なんだ」





「今年で引退する」



初めに報告したのは苦楽を共にした妻です。その次に報告したのが長嶋さんでした。シーズンが終わるのを待ってから報告に行きました。余程の選手なら別ですが、個人が辞める、辞めないはシーズンが全て終わるまで言ってはいけないと私は思っています。ですので、巨人はこの年オリックスと日本シリーズを戦いましたが、それが終わるまでは公表しませんでした。ただ、球団から「契約しません」とは言われたくはない。そんな自分の意地はありました。自分の最後は自分で決めたかったですから。



日本シリーズの敗戦をテレビで見届けた翌日、球団代表に電話をして「長嶋さんに会いたいです。話がしたいです」と言って、それから長嶋さんに連絡をしました。



長嶋さんの家に伺ったのは仲人のお願いに行ったとき以来ですから10年ぶりのことでした。



「長嶋さんにジャイアンツに入れていただいて、17年間なんとか自分なりにやってきました。ですがもう体力が追いつきません。体も動きません。今年で辞めさせてください」



長嶋さんも私が戦力外であることを薄々分かっていたと思いますし、シーズンが終わって直ぐに「話がしたい」と言われれば、大体どんな話かは分かっていたと思います。



「そうか、分かった」



多くを語らず引退の申し出を受け入れてくれた長嶋さん。続けて直ぐに「これからどうするんだ? 」と私の今後を案じてくれました。



35歳だとは言ってもずっと野球だけをやってきましたから、社会のことを知りません。



「一度社会を勉強して、視野を広げたいと思っています。いずれはまた野球界に戻れるようにという気持ちではいます」



「分かった。何か困ったことがあったら言いなさい」



そんな話を1時間くらい、応接間ではなくリビングでさせてもらいました。日本シリーズが終わった翌日でしたから長嶋さんも取材などで忙しかったはずです。それでも私のために時間を作って話を聞いてくれた。それが本当に嬉しかったですね。

















帰り際に長嶋さんはこんなことを話してくれました。



「俺も老眼でなぁ。家には老眼鏡が10個くらいあるぞ。でもなぁ、人前で老眼鏡を掛けるわけにはいかないんだ。長嶋茂雄を演じるのも大変なんだ」



やっぱり長嶋さんも「長嶋茂雄」であり続けないといけないと思っていたのか。演じていた部分もあったんだ。そんなこと、初めて知りました。



「これまでは監督と選手ということで、よそよそしい態度で接してきたかもしれないけどな、今後はもう君はもう俺の部下じゃなくなるんだから、フラットに何でも相談に来なさい」



最後にかけていただいた次の言葉を私は忘れません。今思えば第二の人生を歩み出す教え子、部下に対する長嶋さんの餞の言葉だったのですね。今になってそう思います。



「これからはいつも人に見られているということを意識して、ジャイアンツの選手だったプライドを持って行動をしないといけないぞ」













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『長嶋さん、王さん、藤田さん。ときどき原さん 私と４人の巨人軍監督』岡崎郁 著

長嶋さんと王さんは神様。 藤田さんは父親。 原さんは兄貴。1979年－2021年 四者四様の指揮官に寵愛された男が振り返るジャイアンツでの物語私だけに見せた”喜怒哀楽”な素顔下記からチェック↓