







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、長らく故障離脱が続いている選手がいる。リリーフ右腕のブラスダー・グラテロル投手もその一人で、先日には背中の手術を受けたことを発表しているが、これにより今季中の復帰が怪しくなったかもしれない。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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グラテロルは2024年オフに右肩関節唇の修復手術を受け、その影響で翌2025年は全休に。迎えた今季はマイナーで調整に励んでいた中、背中の痛みを理由に日本時間5月16日の試合を回避。その後、同箇所の手術を受けている。











同メディアは「カリフォルニアポストのジャック・ハリス記者によると、グラテロルは数か月に及ぶリハビリを余儀なくされる見込みであり、今季中にドジャースへ復帰できる可能性が危ぶまれているという。彼は右肩手術からの回復とリハビリを続けており、2024年のポストシーズン以降、一度もメジャーのマウンドに立っていない。昨季を全休し、今季もここまで欠場が続いている」と言及。



続けて、「彼の長期離脱は、ドジャースでの彼の功績に汚点を残すものだが、ファンは『バズーカ』の愛称で知られる彼が、健康な状態であればどれほど支配的な投手になれるかをよく理解している。チームとしても、彼が順調に回復してくれることを願っている」と記している。





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