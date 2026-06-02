【長嶋茂雄さん回想2】「必ず君を育てて一人前にする」岡崎郁氏が“ミスタ…











6月3日、読売ジャイアンツ終身名誉監督・長嶋茂雄さんの一周忌を迎える。高校時代、法政大学進学を決めていた岡崎郁氏は、ドラフトで巨人から3位指名を受けながらも固辞する意向を変えずにいた。だがある日、実家の居間に現れたのは長嶋茂雄さん本人だった。「必ず君を育てて一人前にする」。その言葉に、岡崎氏は自らの野球人生を預ける決意を固める――。著書『長嶋さん、王さん、藤田さん。ときどき原さん』（カンゼン刊）より、長嶋さんとの“出会い”のエピソードをお届けする。（後編）

















「必ず君を育てて一人前にする」



長嶋さんは隣に座る伊藤さんに「最初は寮に入るんだよな? 」「背番号は何番だ? 」「契約金はいくらだ? 」などと、入団する前提の話を勝手に進めていきます。



「いやいや監督。岡崎君はまだジャイアンツに入ると決まっていません。法政大学に行きたいと言っています。そうお話ししたじゃないですか」



伊藤さんも苦笑いです。



長嶋さんは「え? そうなの? 」と言わんばかりの感じで伊藤さんの話を聞いていました。



「3位の岡崎だけ入団を拒否している」ということは長嶋さんも聞いていたはずです。だからこそ「じゃあ俺が直接行って本人と話そう」ということになったはずですから。



「いや、いいんだ。岡崎君が大学に行くのもいいけれども、早くプロに入った方がいい。野球だけに集中できる環境もあるし、プロでやるのは早い方がいいんだ」



そんなことを言う長嶋さん。それを聞きながら、「いやいや、長嶋さんだって立教大学に行っていたじゃないですか」と思わないでもなかったですが（笑）。

















長嶋さんに会うまでは自分から法政大学に断りの連絡を入れる可能性は0パーセントだと思っていました。ですがその決意が揺らいでいる自分がいました。長嶋さんが大分まで会いに来てくれただけでも半分お手上げ状態なのに、さらにこんなことを言われたからです。



「スカウトは『岡崎君は指名できません』と言った。でもなぜ俺が君を指名したかというと、

夏の甲子園の横浜商戦の最終打席。ジャンボ宮城（宮城弘明・元ヤクルト）からレフト線に打った君のバッティング。あれを見て俺は決めたんだ。あのバッティングができる選手はいない。スカウトは反対したけれども、俺は自分の手で君を育ててみたいと思った。だから無理をしてでも指名したんだ。大学に行っても4年後に縁があるか分からない。今だったらジャイアンツに入れる。俺はこの先10年は監督をするから、その間に必ず君を育てて一人前にする。だからそこは心配するな」



長嶋さんにここまで言われて「それでも大学に行きます」と断ることができる高校生がいるでしょうか? 私にはできませんでした。本当はそれでも強い信念を持って法政大学に義理を果たさなければならなかったと思いますが。もしかしたら、長嶋さんも「俺が大分まで行って直接会って話をすれば、大学側に断る口実ができるだろう」という考えもあったのかもしれません。



私は自分の野球人生を長嶋さんに預けようと決めました。おそらく父もそう思ったはずです。ただ法政大学に自分ごときがお断りの連絡を入れても納得してはもらえないはずです。そこで長嶋さんに一つだけお願いをさせていただきました。



「法政大学に僕が謝るだけでは多分納得してもらえないと思います。僕も断り切れません」



父が続きました。



「長嶋監督からも直接鴨田監督に経緯を伝えてください。条件としてはそこだけです。それをしていただけるのであれば息子はジャイアンツにお世話になります」



「2、3日時間を下さい」と返事をして、ゆっくり父と相談してから返答するのが普通なのかもしれません。ですが長嶋茂雄がわざわざ大分まで来てくれているのです。今でさえ大分空港から私が生まれ育った大分市までは相当遠いのに、あの当時は高速道路も整備されていませんから一般道で2時間以上はかかります。東京からの移動を考えれば1日仕事です。忙しいスケジュールを私だけのために丸々1日空けて会いに来てくれたのです。それを考えると返事を一旦保留するなんてできない。即決しないといけないと私も父も思っていました。

















長嶋さんの返事は一言。



「よし分かった」



それですべてが決まりました。長嶋さんと話したのは1時間半から2時間くらいだったと思います。あっという間でした。



その後は「よし、食事に行こう！」と言われ、長嶋さんのハイヤーでお隣の別府市にある『ホテル白菊』に連れて行かれ、高級なふぐ料理をごちそうになりました。道中、車の後部シートでは長嶋さんと二人きり。緊張で何を喋ったのか全く覚えていません。車内の酸素がやけに薄かった記憶だけがあります。息できないですよ、そりゃあ。



長嶋さんは大皿に盛られたふぐの刺身をガサーっと箸でつまんで美味しそうに頬張られていました。でも高校生の私は正直ふぐなんて食べたこともないですし、高級料理だと言われても今ひとつピンと来ません。「焼肉の方が良かったなぁ……」、そんな罰当たりなことを思っていました。



（後略）













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『長嶋さん、王さん、藤田さん。ときどき原さん 私と４人の巨人軍監督』岡崎郁 著

長嶋さんと王さんは神様。 藤田さんは父親。 原さんは兄貴。1979年－2021年 四者四様の指揮官に寵愛された男が振り返るジャイアンツでの物語私だけに見せた”喜怒哀楽”な素顔下記からチェック↓