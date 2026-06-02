【長嶋茂雄さん回想1】「実家の居間に長嶋茂雄」大学進学を決めていた岡崎…









6月3日、読売ジャイアンツ終身名誉監督・長嶋茂雄さんの一周忌を迎える。巨人入団から引退後まで深い親交を結んだ岡崎郁氏は、高校時代、法政大学進学を決めていたにもかかわらず、ドラフトで巨人から3位指名を受けた。固辞する意向は変わらなかったが、ある日、実家の居間に現れたのは長嶋茂雄さん本人だった――。著書『長嶋さん、王さん、藤田さん。ときどき原さん』（カンゼン刊）より、長嶋さんとの“出会い”を振り返る。（前編）











幼少期、故郷・大分で見られる野球中継は巨人戦ばかりだったが、圧倒的に強い巨人よりも、それに挑む阪神に惹かれて応援していた岡崎氏。ドラフトでは阪神が最も高く評価してくれ、「岡田彰布を外したら1位指名」と伝えられていたため、1位ならプロ入り、それ以外は法政大進学と決めていた。だが阪神は岡田を引き当てる。その後、巨人からまさかの3位指名を受けた。大学や他球団との約束、高卒でプロ入りする自信のなさから、法政大で力をつけ、4年後のプロ入りを目指す決意を固めた岡崎氏だったが……。















実家の居間に長嶋茂雄



巨人の担当スカウトは伊藤芳明さん。ドラフトの数日後、わざわざ大分まで指名の挨拶に来てくれました。



「ドラフト前から『法政大学に行くことが決まっているので指名はしないでください』と伝えていましたよね」



「はい。分かっています」



父との間でそんな会話がありました。その後も何度かご足労いただいたと記憶していますが、私が伊藤さんに会ったのは最初のこのときだけでした。



その年の巨人は私も含めて高校生四人を指名しており、他の三人は早々と入団が決まっていました。伊藤さんも自分の担当だけ入団が決まっていないのでプレッシャーもあったと思います。ダメだと分かっていても何度も大分に足を運んでくださいました。ですが法政大学との約束を破るわけにはいきません。父も「すみません」と断るしかなく、話は何も進展しないまま時間だけが過ぎていきました。私も後にスカウト部長を務めましたから、球団と選手サイドの板挟みになった伊藤さんの苦労が今ならよく分かります。



そもそもなぜ巨人は私を指名したのでしょうか? 伊藤さんも「岡崎は法政大学進学が決まっているので指名しても来ません」とスカウト会議の席で明確に報告していたと言います。その声を無視して〝指名を決めた人〟がいたわけです。



















岡崎家と伊藤さんとの間で何の進展もないまま迎えた12月。法政大学のセレクションの日も迫ってきていた頃でした。午後の授業を受けているところへ教頭先生がきてこう言うのです。



「直ぐに自宅に帰りなさい」



何事かと思い自転車を飛ばして帰宅すると、玄関に見慣れない革靴が二つ並んである。一つは伊藤さんのだろうなと思いつつ「もう一人誰か来ているのかな? 」、そんなことを思いながら居間の襖を開けると「長嶋茂雄」が座布団の上に座っていたのです。



ビックリするという表現では足りない。例えようのない驚きがありました。



立ち上がった長嶋さんは私の目を見ながら言いました。



「長嶋です」



言われなくても知っています（笑）。



差し出された長嶋さんの手。握り返したその手はもっと肉厚でゴツゴツした感じなのかと思っていたらとても柔らかかった。その感触は今でも私の右手に残っています。



長嶋さんはとても距離感が近くて、握手をしたら体を引きつけられるというか、もう顔のすぐ前に長嶋さんの顔があるのです。ただでさえ「長嶋茂雄」の圧とオーラで部屋中が息苦しいくらいなのに体をぐっと引き寄せられ、ただただ圧倒されるばかり。



「デカいなぁ……」



それが長嶋さんの第一印象。テレビで観ていた長嶋茂雄は特別大きいイメージはありませんでしたが、「こんなに大きいのか……」と驚きました。実際は180センチ弱くらいだったと思いますが、目の前の長嶋さんは185センチくらいはあるような、そんな印象を受けました。



今にして思えば、父も玄関を開けたら長嶋茂雄が立っていたのですから、さぞビックリしたことでしょう。祖母はひっくり返る勢いで「本物の長嶋だ! 」と大喜びしていたそうです。孫が大学と巨人の間で板挟みにあっている内情を知らないで無邪気なものです。



それから長嶋さん、伊藤さん、父、私の四人で居間の畳に座って話しをしました。目の前に座っているのは「長嶋茂雄」。忙しいはずなのに自分一人のために、わざわざ大分まで来てくれている。もうこの時点で「これは断れないだろうな……」と思っていました。



















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『長嶋さん、王さん、藤田さん。ときどき原さん 私と４人の巨人軍監督』岡崎郁 著

長嶋さんと王さんは神様。 藤田さんは父親。 原さんは兄貴。1979年－2021年 四者四様の指揮官に寵愛された男が振り返るジャイアンツでの物語私だけに見せた”喜怒哀楽”な素顔下記からチェック↓