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ロサンゼルス・ドジャースのムーキー・ベッツ内野手が、打撃不振の中でついに打順を下げられた。デーブ・ロバーツ監督はこれまでベッツを擁護してきたが、状態が上向かない中で、従来の起用を続けることへの疑問も強まっていたようだ。米メディア『ドジャース・ウェイ』のトレメイン・パーソン記者が言及した。



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ベッツは今季、球界で最も計算できる選手の1人としてシーズンに入った。しかし、79打数を終えた時点で打率.165、本塁打4、打点10、OPS.572にとどまる中でも、2番打者を任され続けていた。さらに負傷者リスト（IL）から復帰後の5月は、打率.157と苦しんでいた。











ロバーツ監督はベッツについて「自分のスイングやメカニックに自信を持てていない。少し考えすぎていて、頑張りすぎていて、不安になっていると思う」と語った。



それでも大谷翔平選手に続く2番打者として起用することにファンの不満は高まっていた。以前からベッツについては、下位へ打順を下げるべきだと主張する声や、休養日を与えるべきだと考える声があった。



厳しい声が集まるベッツやロバーツ監督についてパーソン氏は「ロバーツ監督はベッツを擁護したことで批判を浴びることになった。擁護すること自体が間違っていたからではない。ファンはそのプロセスを嫌ったのだ。ベッツの調子は明らかに悪く、パフォーマンスは信頼を寄せられるものではなかった」と言及した。





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