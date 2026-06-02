トルコサッカー連盟（TFF）は2日、FIFAワールドカップ2026に臨む同国代表のメンバー26名を発表した。

欧州予選グループEを2位で終えたトルコ代表は、プレーオフ・パスCを勝ち上がり、2002年にベスト4に進出した日韓大会以来となる本大会出場を決めた。本大会ではグループDに入り、現地時間13日にオーストラリア代表、同19日にパラグアイ代表、同25日にアメリカ代表と対戦する。

TFFはすでに先月18日に暫定メンバー35名を発表。国内でトレーニングキャンプを行い、1日に行われた北マケドニア代表との親善試合（〇4－0）を経て、最終メンバーが発表された。メンバーにはアルダ・ギュレル（レアル・マドリード/スペイン）やケナン・ユルディズ（ユヴェントス/イタリア）、ハカン・チャルハノール（インテル/イタリア）など、ビッグクラブで活躍する主力選手が順当に選出されている。

26名の最終メンバーは以下の通り。

▼GK

アルタイ・バユンドゥル（マンチェスター・ユナイテッド/イングランド）

メルト・ギュノク（フェネルバフチェ）

ウグルカン・チャクル（ガラタサライ）

▼DF

アブドゥルケリム・バルダクチ（ガラタサライ）

メリフ・デミラル（アル・アハリ・サウジ/サウジアラビア）

チャーラル・ソユンジュ（フェネルバフチェ）

エレン・エルマリ（ガラタサライ）

フェルディ・カドゥオール（ブライトン/イングランド）

メルト・ミュルドゥル（フェネルバフチェ）

オザン・カバク（ホッフェンハイム/ドイツ）

サメト・アカイドゥン（チャイクル・リゼスポル）

ゼキ・チェリク（ローマ/イタリア）

▼MF

ハカン・チャルハノール（インテル/イタリア）

イスマイル・ユクセキ（フェネルバフチェ）

カーン・アイハン（ガラタサライ）

オルクン・コクチュ（ベシクタシュ）

サリフ・エズカン（ドルトムント/ドイツ）

▼FW

アルダ・ギュレル（レアル・マドリード/スペイン）

バルシュ・ユルマズ（ガラタサライ）

ジャン・ウズン（フランクフルト/ドイツ）

デニス・ギュル（ポルト/ポルトガル）

イルファン・カフヴェジ（カスムパシャ）

ケナン・ユルディズ（ユヴェントス/イタリア）

ケレム・アクトゥルコール（フェネルバフチェ）

オーウズ・アイドゥン（フェネルバフチェ）

ユヌス・アクギュン（ガラタサライ）