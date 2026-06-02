初めてW杯に臨むヨルダン代表メンバー[写真]＝Getty Images

　ヨルダンサッカー協会（JFA）は2日、FIFAワールドカップ2026に臨むヨルダン代表メンバー26名を発表した。

　アジア最終予選グループBを韓国代表に次ぐ2位で終え、史上初のワールドカップ出場を決めたヨルダン代表。暫定メンバー30名が5月18日に発表されていた中、本大会に臨む26名が決定した。

　ジャマル・サラミ監督が率いるチームには、レンヌで活躍するFWムサ・アル・ターマリやアリ・オルワンなど主軸が順当に選出。候補の30名からは、GKアハマド・ジュアイディ、DFアフマッド・アサフ、MFユセフ・カシ、MFモハンマド・タハが外れた。

　本大会ではグループJに入り、前回大会王者のアルゼンチン代表、アルジェリア代表、オーストリア代表と対戦。2日にアメリカのサンディエゴ入りし、10日までトレーニングキャンプを実施。8日にはコロンビア代表との親善試合も組まれている。

▼GK　
1　ヤジード・アブレイラ（アル・フセイン）
12　ヌール・バニ・アティエ（アル・ファイサリー）
22　アブダラー・アル・ファフーリ（アル・ウィダット）

▼DF
2　モハメド・アブ・ハシーシュ（アル・カルマ／イラク）
3 アブダッラー・ナシブ（アル・ザウラー／イラク）
4　フサム・アブ・ダハブ（アル・ファイサリー）
5　ヤザン・アル・アラブ（FCソウル／韓国）
16　モハメド・アブ・アル・ナディ（セランゴール／マレーシア）
17　サリム・オベイド（アル・フセイン）
19　サイード・アル・ロサン（アル・フセイン）
23　エフサン・ハダッド（アル・フセイン）
26　アナス・バダウィ（アル・ファイサリー）

▼MF
6　アメル・ジャモス（アル・ザウラー／イラク）
8　ヌール・アル・ラワブデ（セランゴール／マレーシア）
14　ラジャーイー・アーイド（アル・フセイン）
15　イブラヒム・サデ（アル・カルマ／イラク）
20　モハメド・アブ・タハ（アル・クウワ・アル・ジャウウィーヤ）
21　ニザール・アル・ラシュダン（カタールSC／カタール）
25　モハメド・アル・ダウド（アル・ワフダート）

▼FW
7　モハメド・アブズライク（ラジャ・カサブランカ／モロッコ）
9　アリ・オルワン（アル・スィーリーヤ／カタール）
10　ムサ・アル・ターマリ（レンヌ／フランス）
11　オーデ・アル・ファーフーリー（ピラミッドFC／エジプト）
13　マフムード・アル・マルディ（アル・フセイン）
18　イブラヒム・サブラ（ロコモティヴァ・ザグレブ／クロアチア）
24　アリ・アザイゼ（アル・シャバブ／サウジアラビア）