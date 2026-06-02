







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間2日、アリゾナ・ダイヤモンドバックスと戦い1-4で敗れた。打線の歯車が嚙み合わなかった結果、終盤に投手陣が決壊という試合内容だったこともあり、米メディア『ドジャーブルー』は野手陣にため息をついている。



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この日のドジャース打線は2回無死一、二塁のチャンスを逃すと、続く3回も無死二、三塁から1得点にとどまる。その後はチャンスらしいチャンスを作れずにいると、投手陣が6回からの3イニングで4失点を喫し逆転負けとなった。











同メディアは「先発のエメ・シーハン投手は、球威が向上していたにもかかわらず、それほど多くの空振りを奪うことはできなかった。これは彼本来の投球スタイルを考えるとやや意外な結果だった。それでも、2本の本塁打を除けば強い打球をほとんど許さず、打者に質の高いコンタクトをさせない投球はできていた」と、この日先発を務めたシーハンの投球は評価。



その一方で、「ドジャース打線にとっては、忘れてしまいたいような試合だった。わずか1得点に終わり、得点圏に走者を進めながらも何度も好機を逃した。残塁は5、得点圏での打撃成績は8打数2安打だったが、その2本の安打から得点を挙げることはできなかった」と、あと一本が出なかった野手陣のことは嘆いている。





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