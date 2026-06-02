アル・シャバブは6月1日、元ベルギー代表MFヤニック・カラスコとの契約を延長したことを発表した。新契約期間は、2027年6月30日までと伝えられている。

カラスコは1993年9月4日生まれの現在32歳。ユース年代で母国を離れ、モナコのアカデミーに加入し、同チームでトップチームデビューを飾った。2015年夏にはアトレティコ・マドリードへ完全移籍加入。両サイドの2列目を主戦場に活躍すると、初年度にはCLの決勝進出に貢献し、2年目からは背番号「10」を託されるなど、中心選手として活躍を続けた。

2018年冬の移籍市場では大連一方に電撃移籍したものの、2020年1月には冬の移籍市場でアトレティコ・マドリードにレンタル移籍加入し、およそ2年ぶりに古巣へ復帰。シーズン終了後には完全移籍へ移行すると、2020－21シーズンにはラ・リーガ30試合の出場で6ゴール10アシストをマークし、アトレティコ・マドリードにとって7シーズンぶりのラ・リーガ優勝に貢献。中国移籍前も含めると、アトレティコ・マドリードでは公式戦通算266試合のピッチに立ち、47ゴール45アシストを記録。本職のウイングだけでなく、3バック導入後はウイングバックとしても活躍し、サイドのスペシャリストとして存在感を放った。

2023年夏には、推定移籍金総額1500万ユーロ（現在のレートで約28億円）、推定年俸1300万ユーロ（現在のレートで約24億円）の条件で、アル・シャバブへ完全移籍。在籍2年目からはキャプテンと背番号「10」を託され、ここまでの3年間では公式戦通算77試合出場33ゴール22アシストを記録している。

また、2014年9月にはベルギー代表に初招集され、翌年3月にデビューを飾った。以降は“黄金世代”を迎えたベルギー代表において主力の1人として活躍し、FIFAワールドカップは2大会連続で、EUROは3大会連続で出場。ベルギー代表では通算78試合に出場して11ゴールを挙げた。

アル・シャバブは直近のサウジ・プロフェッショナルリーグで上位争いを繰り広げてきたものの、2025－26シーズンは低迷し、13位に沈んだ。巻き返しを期する新シーズンに向けて、フランス人MFヤシン・アドリらとともに絶対的主力に君臨するカラスコの残留は、アル・シャバブにとって大きな追い風と言えそうだ。

【動画】キャプテンとのストーリーは続く！