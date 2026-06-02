1399個ものストーンが散りばめられたリシャール・ミルの新作「RM HJ-02 インハウス オートマティック トゥールビヨン」

リシャール・ミルは、メゾンのハイジュエリーシリーズの第二弾となるコレクション「RM HJ-02 インハウス オートマティック トゥールビヨン」を発売すると発表した。今回の新作は、20年にわたるデザインの歩みを称えた幻想的なコレクションとなっている。

今回リシャール・ミルがフィーチャーしたのは、ピンク、バイオレット、ブルーそしてグリーンの4つのカラー。アール・デコの幾何学的語彙をインスピレーションの源とし、それぞれ4つの色彩世界に分類された12点のユニークピースとなっている。

本モデルでは「ウォッチ」と「ジュエリー」のそれぞれ両方が不可欠な要素として捉えられており、細かいディティールまでのあらゆる部分にジェムセッティングが施されている。用いられた技法も、スノーセッティング、グレインセッティング、ベゼルセッティングなど複数にわたるうえ、1本のウォッチにおよそ1399個もの貴石および装飾石が使用されているのだ。

用いられたストーンは、ルビー、サファイア、ダイヤモンド、エメラルド、パライバトルマリンが、マラカイト、クリソプレーズ、ターコイズ、マザー・オブ・パールなど。全てが交わることで万華鏡のように輝く。

RM HJ-02 インハウス オートマティック トゥールビヨンは12点のみ生産される、ユニークなコレクションとなっている。

ピンク

バイオレット

ブルー

グリーン