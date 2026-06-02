ヤクルト・赤羽由紘を1軍登録！　開幕スタメンで今季25試合出場、打率.271…









東京ヤクルトスワローズ 最新情報



2日のプロ野球公示で、東京ヤクルトスワローズは赤羽由紘内野手を一軍登録した。



赤羽は、2020年の育成ドラフト2位指名で入団。今年でプロ6年目となる25歳の右打者だ。



内外野を守れるうえ、打撃ではパンチ力も売りにする。年々出場機会を増やし、今季は開幕スタメンに名を連ねた。



今季ここまで25試合に出場し、打率.271、2本塁打、6打点をマーク。4月は主に6・7番を打ち、増田珠や武岡龍世らと共に打線に厚みをもたらした。



二軍では今季トータルで8試合に出場して打率.286、1本塁打、7打点。特に直近の2試合では計4安打6打点と状態は上向きだ。



約1か月ぶりとなる一軍の舞台。持ち前の思い切りの良いバッティングをみせ、一軍定着を目指したい。























【今季の動画】もの凄いライナー弾…赤羽の今季1号ホームランがこちら！

DAZNベースボールのXより













紛れもない弾丸



ウイングを超えていく

赤羽由紘 第1号ホームラン



打球速度：175キロ

打球角度：20度

※NPB+より



⚾️中日×ヤクルト

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【関連記事】

この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】