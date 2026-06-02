ヤクルト・赤羽由紘を1軍登録！　開幕スタメンで今季25試合出場、打率.271…

東京ヤクルトスワローズ 最新情報
2日のプロ野球公示で、東京ヤクルトスワローズは赤羽由紘内野手を一軍登録した。
赤羽は、2020年の育成ドラフト2位指名で入団。今年でプロ6年目となる25歳の右打者だ。
内外野を守れるうえ、打撃ではパンチ力も売りにする。年々出場機会を増やし、今季は開幕スタメンに名を連ねた。
今季ここまで25試合に出場し、打率.271、2本塁打、6打点をマーク。4月は主に6・7番を打ち、増田珠や武岡龍世らと共に打線に厚みをもたらした。
二軍では今季トータルで8試合に出場して打率.286、1本塁打、7打点。特に直近の2試合では計4安打6打点と状態は上向きだ。
約1か月ぶりとなる一軍の舞台。持ち前の思い切りの良いバッティングをみせ、一軍定着を目指したい。
【今季の動画】もの凄いライナー弾…赤羽の今季1号ホームランがこちら！
DAZNベースボールのXより
紛れもない弾丸
ウイングを超えていく
赤羽由紘 第1号ホームラン
打球速度：175キロ
打球角度：20度
※NPB+より
⚾️中日×ヤクルト
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