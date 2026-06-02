地元の人に親しまれている蕎麦店「蕎麦兄」は、テレビで紹介されることも多々あり、最近ではNetflix出演者の海外俳優が訪れたことでもSNSで話題になっています。

海風が気持ちの良い鵠沼海岸エリアで本格的な手打ち蕎麦を楽しめる人気店です。今回はランチで伺い、看板メニューの天せいろと鴨せいろをいただいてきました。

木のぬくもりとサーフカルチャーを感じる店内

店内に入ると、木のぬくもりを感じる落ち着いた空間が広がります。壁には海の写真や絵画、サーフィンにまつわるインテリアが飾られていて、湘南らしい空気感が漂います。

店主であり店名にもなっている「蕎麦兄」自身がサーフィン好きとのことで、店全体から海への愛着が伝わってきます。

1階にはテーブル席やカウンター席、ハイチェア席があり、2階席も用意されています。一人での利用はもちろん、家族やグループでも利用しやすい造りです。

「蕎麦兄を通じて、世代や地域を笑顔でつなぎたい」というコンセプトで、湘南しらすや湘南トマトを使ったメニューもあり、地域とのつながりを大切にしていることが伝わってきました。夜は蕎麦前も充実しているとのことで、食事だけでなく、お酒とともに蕎麦を楽しむ使い方もできそうです。

石臼挽きにこだわった香り高い蕎麦

こちらで提供される蕎麦は、日本各地の在来種の蕎麦粉を農家から直接仕入れ、店内の石臼で丁寧に挽いています。

この日使われていたのは、秋田県産の「階上早生」という品種です。蕎麦はその年の気候や収穫状態によって味わいが大きく変わるため、その時々で最適な品種を選んでいるそうです。ここまで細かく管理しながら提供していることからも、蕎麦への強いこだわりを感じました。

天せいろ 2,180円（税込）

まずは蕎麦だけでいただいてみると、しっかりとした香りが口いっぱいに広がります。ほどよい弾力もあり、噛むほどに蕎麦の風味が広がります。つゆには熟成された本醸造醤油を使用されています。利尻昆布と木枯節で取った出汁は、旨味と甘みのバランスがよく、蕎麦の風味を引き立てていました。

天ぷらはカウンター前のキッチンで揚げられていて、調理の様子を間近で見ることができます。提供時にはまだ熱気が立ち上っていて、揚げたてならではの香ばしさが伝わってきました。

衣は軽やかでサクサク。素材の食感もしっかり残っています。さっぱりとした蕎麦と合わせることで、重たさを感じることなく最後まで楽しめました。

揚げたての天ぷらを頬張りながら、香り高い蕎麦をすする時間はとても贅沢です。

鴨せいろ 2,180円（税込）

看板メニューのもうひとつが鴨せいろです。

温かいつけ汁には鴨の旨味がしっかり溶け込んでいて、コクのある味わいに仕上がっています。甘みのある出汁と鴨の脂が蕎麦によく絡み、食べ進めるごとに満足感が増していきました。

蕎麦の香りをしっかり感じながらも、鴨の旨味が前に出すぎない絶妙なバランスです。

蕎麦湯まで楽しむ

食後には蕎麦湯もいただきました。

白く濁った見た目からも濃厚さが伝わる蕎麦湯で、とろみもしっかりあります。残ったつゆで割ることで、出汁の旨味と蕎麦の香りが合わさり、最後まで余韻を楽しめました。

食後にほっと一息つくことができます。

さらに、クーポン利用で「そば茶プリン」のサービスもあります。食後の甘味まで楽しみたい方は、事前にクーポンもチェックしてから訪れてみてください。

石臼挽きの蕎麦に加え、揚げたての天ぷらや丁寧に取られた出汁など、一つひとつに手仕事を感じられるお店です。海帰りのランチにも、ゆっくり蕎麦前を楽しむ夜利用にもおすすめです。

クーポン利用方法

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