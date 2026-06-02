







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、開幕からここまで今一つ調子が上がってこない選手がいる。今季新加入のカイル・タッカー外野手もその一人だが、デーブ・ロバーツ監督も現状に懸念を強めつつあるようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



タッカーはメジャーデビューした2018年から昨季までに、通算147本塁打を記録している左の好打者。ただ、今季は日本時間1日終了時点で56試合、打率.242、4本塁打、27打点と不調が続いている。











同メディアは「ここまでのところ、タッカーは打席で安定感を欠いており、そのパフォーマンスは契約時に期待された水準に見合うものとはなっていない。また、移籍前とは対照的に、我慢強さを欠いた打席内容も目立っている。ロバーツ監督はこれまでにも何度か、彼の不振について言及してきた。そして、週末には危険信号を指摘した」と言及。



続けて、「スイング率が、キャリアを通じて見ても高くなっていると思う。初球にしてもそうだし、全体的に見てもだ。それは十分に球を見極められていないことの表れだと思う。彼は本来、カウントを深くしても問題なく対応できる打者だし、2ストライクまで行っても十分勝負できるタイプだ。でも今は、私の記憶にある彼よりもはるかに積極的すぎるように見える。それは少し警戒すべきサインだ」という同監督の見解を伝えている。





【関連記事】













この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】