【ファーム】復活へ向け… ヤクルト・山田哲人、今季2戦目は2打数無安打も…









東京ヤクルトスワローズ 最新情報



東京ヤクルトスワローズの山田哲人は2日、ファーム・リーグ東地区6回戦のオイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ戦に「2番・DH」でスタメン出場。3回の第2打席でレフトに大きな飛球を放ち、復活への階段を上っている。











0－3とリードされたヤクルトは3回、反撃を開始する。9番・松本龍之介のタイムリー三塁打と、続く伊藤琉偉の内野ゴロの間に1点を返し、2－3と追い上げる。



2死無走者となり、2番の山田が右打席に入った。カウント2－2からの6球目、インコースに食い込む137キロのシュートを山田が振りぬいた。



打球は左翼方向にいい角度で上がったが、スタンドインまではあと一歩及ばず、打球は左翼手のグラブに収まった。



山田は6回の第3打席で代打を送られ、この日は2打数無安打だったものの、第2打席のバッティングには往時の迫力を垣間見た。なお試合は3－6でヤクルトがオイシックスに敗れている。



池山隆寛新監督のもと、今春のキャンプでは新たに三塁守備も取り組んでいた山田だったが、キャンプ中盤に「左内腹斜筋肉離れ」で離脱。



二軍でリハビリ・調整を重ね、5月31日のファーム交流戦5回戦、ハヤテベンチャーズ静岡戦で実戦に復帰していた。夏場に向け実戦感覚を養い、再びあの躍動感ある打撃を一軍の舞台で披露したい。























【実際のシーン】スタンドインまであと一歩！山田哲人の大飛球

DAZNベースボールの公式Xより













復活へ向け



山田哲人 2打数無安打も

スタンドインまであと一歩！



⚾ヤクルト×オイシックス（ファーム）

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【了】