鈴木誠也 最新情報

打撃の状態は、日々刻々と移り変わる。だからこそ、定期的な“診断”が必要だ。本企画『MLB日本人選手バッティング状態診断』では、日本人メジャーリーガーの打撃内容を健康診断風にチェック。出塁率や長打率は良好か。打球速度やハードヒット率に異常はないか。三振率や空振り率に赤信号は出ていないか。各指標を定点観測しながら、好調の理由と今後の課題を読み解いていく。今回の診断対象は、鈴木誠也だ。（データはMLB公式データサイト『Baseball Savant』参照）

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◇基本指標【B】

4月終了時点では打率.328、出塁率.430、長打率.567、OPS.997と、ほぼ文句なしの成績を残していた。しかし5月終了時点では、打率.244、出塁率.332、長打率.395、OPS.727と大きく数字を落としている。特に長打率とOPSの低下幅は大きく、4月までの好調が一服した印象は否めない。

それでも、出塁率は基準の.330以上をかろうじてクリアしており、完全に内容が崩れているわけではない。打率と長打率は基準を下回ったが、一定の選球眼を保ちながら出塁の形を残している点は救いだろう。

5月は結果面で苦しんだが、4月の好スタートによって全体の数字はまだ大きく崩れ切ってはいない。打撃状態としては下降線にあるものの、修正次第で再浮上できる余地を残した【B】判定と言える。

◇打球等【B】

打球の質も前月からは低下した。平均打球速度は144.5km/hから143.1km/hへ、ハードヒット率は47.9％から41.8％へ、バレル率は10.4％から8.2％へと、主要な打球指標がそろって悪化している。

特に気になるのは、平均打球速度とバレル率が基準を下回った点だ。ハードヒット率は41.8％で基準の40％以上を維持しているものの、強い打球の割合が減り、理想的な角度と速度で捉えた打球も減少。長打率が.567から.395まで落ち込んだ背景には、この打球内容の低下が大きく影響していると見ていい。

一方で、スイングスピードは118.0km/hから117.0km/hへ低下したとはいえ、基準の115km/h以上はクリアしている。振る力そのものが失われたわけではない。むしろ問題は、スイングの強さを結果に結びつけるためのタイミングやコンタクトポイントにあるのではないか。強く振れていても、芯で捉える割合が落ちれば、打球速度やバレル率は伸びてこない。

◇コンタクト【C】

コンタクト面もやや苦しい。三振率は24.1％から26.0％へ悪化し、基準の20％未満を上回っている。空振り率も24.6％から26.7％へ悪化し、こちらも基準の25％未満をクリアできなかった。

4月時点では空振り率が基準内に収まっていたが、5月終了時点ではそのラインを超えた。打球の質が落ちている中で空振りも増えているため、単に「強振の代償」と片づけにくい。タイミングが合わず、打ちにいった球を捉え切れない場面が増えている可能性がある。

ただし、三振率26.0％、空振り率26.7％という数字は、極端に危険な水準というほどではない。長打を持ち味とする打者としては許容範囲に近い部分もある。問題は、空振りが増えた分を補うだけの強い打球や長打が減っていることだ。コンタクト面単体の悪化以上に、打球の質の低下と重なっている点が気がかりである。

◇選球眼【A】

選球眼は依然として良好だ。四球率は12.7％から10.2％へ低下したものの、基準の10％以上をわずかに上回っている。ボール球スイング率は21.3％から24.2％へ悪化したが、それでも基準の28％未満には十分収まっている。

この点は、5月の不振を読み解くうえで重要だ。鈴木はボール球を無闇に追いかけて崩れているわけではない。ゾーン管理は一定水準を維持しており、ストライクとボールの見極め自体が大きく乱れているとは言いにくい。

むしろ、選球眼は保っているのに結果が落ちているからこそ、問題は「振る球の選択」よりも、「振った球をどう捉えているか」にありそうだ。甘い球を一発で仕留める確率、あるいは本来なら長打にできる球を捉え切る精度が落ちたことで、打率と長打率が同時に下がっているのだろう。

◇総合判定【C】

4月終了時点の好成績から一転し、5月終了時点では多くの指標が下降した。打率、出塁率、長打率、OPSはいずれも前月を下回り、打球速度、ハードヒット率、バレル率、スイングスピードもすべて低下。コンタクト面でも三振率、空振り率が悪化しており、打撃状態としては明確に停滞期に入っている。

一方で、選球眼はまだ崩れていない。四球率10.2％、ボール球スイング率24.2％はともに基準をクリアしており、アプローチの土台は残っている。完全な不振というより、タイミングや打球の質が落ちたことで、4月のような長打力が発揮できなくなっている状態と見たい。

鈴木誠也にとって、今後の鍵はバレル率の回復だ。スイングスピードは基準を上回っており、強く振る力はある。再び芯で捉える打球が増えれば、長打率とOPSは戻ってくるはずだ。現時点では下降傾向を反映した【C】判定だが、選球眼という土台が残っているだけに、反発の余地は十分にある。

【了】

【打撃の健康診断 5月編】