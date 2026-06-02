大谷翔平 最新情報

打撃の状態は、日々刻々と移り変わる。だからこそ、定期的な“診断”が必要だ。本企画『MLB日本人選手バッティング状態診断』では、日本人メジャーリーガーの打撃内容を健康診断風にチェック。出塁率や長打率は良好か。打球速度やハードヒット率に異常はないか。三振率や空振り率に赤信号は出ていないか。各指標を定点観測しながら、好調の理由と今後の課題を読み解いていく。今回の診断対象は、大谷翔平だ。（データはMLB公式データサイト『Baseball Savant』参照）

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◇基本指標【A】

打率は.273から.280へ上昇し、長打率も.491から.493へわずかに改善した。一方で、出塁率は.406から.402、OPSは.897から.895と小幅に低下。それでもOPS.895は基準値の.750を大きく上回っており、打者としての総合的な生産力は依然として高い水準にある。

特筆すべきは、打率、出塁率、長打率のすべてが基準をクリアしている点だ。打率だけでなく、四球で塁に出る力、長打で一気に得点を生む力を兼ね備えており、打線の中心として十分な数字を残している。前月から大きく伸びたわけではないが、高いレベルを維持していること自体が、大谷の安定感を示している。

◇打球等【A】

打球の質も引き続き優秀だ。平均打球速度は150.5km/hで、前月の152.1km/hからは低下したものの、基準の145km/hを大きく上回る。ハードヒット率は51.9％から52.6％へ上昇し、強い打球を生み出す力はむしろ改善している。

一方で、バレル率は21.5％から15.9％へ大きく低下した。依然として基準の10％以上はクリアしており高水準ではあるが、4月時点の数値が圧倒的だっただけに、やや落ち着いた印象はある。打球速度とハードヒット率は十分でも、理想的な角度と速度がそろった打球の割合が減ったことで、OPSがわずかに下がった要因の一つになっている可能性がある。

それでもスイングスピードは120.1km/hから120.2km/hへ微増。スイングの力強さそのものに衰えは見られない。コンディション面で大きな不安があるというより、打球の上がり方やタイミングのわずかなズレが、バレル率の低下として表れていると見るべきだろう。

◇コンタクト【C】

コンタクト面は改善傾向にある。三振率は23.7％から22.7％へ低下し、基準の20％未満には届かないものの、前月より良化した。打席の中でバットに当てる確率は少しずつ上向いている。

ただし、空振り率は27.5％から28.3％へ悪化し、基準の25％未満を上回っている。三振率が改善している一方で空振り率が上がっている点はやや気になる。ファウルや見逃しを含めた打席のまとめ方は改善しているが、スイングした際のコンタクト精度にはまだ修正余地があるということだろう。

もっとも、大谷は長打を狙うスイングを持ち味とする打者であり、一定の空振りは避けられない。重要なのは、そのリスクを上回る打球の質と出塁能力を維持できているかどうかだ。その意味では、コンタクト面は満点ではないものの、致命的な弱点にはなっていない。

◇選球眼【B】

選球眼はやや数字を落とした。四球率は16.5％から15.3％へ低下。とはいえ基準の10％以上は大きく上回っており、依然として優秀な水準だ。相手投手から警戒される中でも、ボールを見極めて出塁する力は保たれている。

一方で、ボール球スイング率は31.4％から28.7％へ改善したものの、基準の28％未満にはわずかに届かなかった。前月よりもボール球への手出しは減っており、アプローチ自体は良化している。ただ、長打を狙う打者である以上、多少広めに拾いにいく場面も出てくる。特に大谷の場合、ゾーン外の球でもスタンドまで運べるだけの力があるため、一般的な打者よりも“打ちにいく範囲”が広くなりやすい。

四球率は高く、ボール球スイング率も改善傾向にある。判定は【B】だが、内容としては悪くない。今後さらにボール球への手出しを抑えられれば、出塁率の再上昇にもつながっていくだろう。

◇総合判定【B】

基本指標と打球の質はともに【A】で、打者としての完成度は依然として高い。打率.280、出塁率.402、長打率.493、OPS.895はいずれも中軸打者として十分な数字であり、平均打球速度150.5km/h、ハードヒット率52.6％という打球内容も申し分ない。

一方で、4月時点と比べるとバレル率が大きく低下し、OPSもわずかに下がった。三振率は改善しているものの、空振り率は悪化しており、コンタクト面にはまだ課題が残る。選球眼も高水準ではあるが、ボール球スイング率は基準にわずかに届いていない。

それでも、大谷翔平の打撃が大きく崩れているわけではない。むしろ、投手としての役割も抱えながら、これだけの打撃成績を維持している点は特筆に値する。状態としては万全の【A】に一歩届かないが、基礎体力は極めて高い。バレル率とコンタクト精度が戻ってくれば、再び一気に数字を押し上げる可能性は十分にある。5月終了時点の診断は、上昇余地を残した【B】判定だ。「6月の大谷」はもはや風物詩。好打者の枠飛び出し、圧倒的な活躍を期待したい。

【了】

【打撃の健康診断 5月編】