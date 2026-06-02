【好調？不調？】吉田正尚、成績だけでは見えない“本当の調子”は？《打撃…

吉田正尚 最新情報

打撃の状態は、日々刻々と移り変わる。だからこそ、定期的な“診断”が必要だ。本企画『MLB日本人選手バッティング状態診断』では、日本人メジャーリーガーの打撃内容を健康診断風にチェック。出塁率や長打率は良好か。打球速度やハードヒット率に異常はないか。三振率や空振り率に赤信号は出ていないか。各指標を定点観測しながら、好調の理由と今後の課題を読み解いていく。今回の診断対象は、吉田正尚だ。（データはMLB公式データサイト『Baseball Savant』参照）

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

［画像クリックで拡大］

◇基本指標【B】

打率は.265から.259へ、出塁率は.390から.349へ低下。OPSも.717から.706へ数字を落とした。一方で、長打率は.327から.357へ上昇しており、前月よりも長打面では改善が見られる。

ただし、基準値との比較ではやや物足りなさが残る。打率.259と出塁率.349は基準をクリアしているが、長打率.357、OPS.706は基準に届いていない。特にOPS.750以上というラインを下回っている点は、打撃全体の迫力不足を示している。

吉田の持ち味は、優れたコンタクト能力と選球眼を土台に、安定して出塁しながら中距離打者として得点に絡むことだ。その意味では、出塁率を一定水準で保てている点は評価できる。一方で、長打力の不足によって総合的な攻撃力が伸び切っていない。基本指標の判定は【B】だが、上位評価に戻るには長打率とOPSの底上げが必要になる。

◇打球等【C】

打球の質には課題が残る。平均打球速度は145.2km/hから142.6km/hへ低下し、基準の145km/h以上を下回った。ハードヒット率も42.9％から42.2％へわずかに低下。こちらは基準の40％以上をクリアしているものの、強い打球が増えているとは言いにくい。

バレル率は0.0％から2.0％へ改善したが、基準の10％以上には大きく届いていない。長打率が前月より上がったとはいえ、理想的な角度と速度で捉えた打球はまだ少ない。外野の間を抜く打球やフェンス直撃の当たりは出ても、本塁打に直結するような打球の質には物足りなさがある。

スイングスピードは113.8km/hから114.4km/hへ上昇したが、基準の115km/hにはわずかに届かなかった。単純なスイングスピードだけで評価するべきではないが、打球速度、バレル率と合わせて見ると、長打を生み出すための出力不足は否めない。

◇コンタクト【A】

コンタクト面はさすがの内容だ。三振率は11.9％から8.5％へ改善し、基準の20％未満を大きくクリア。空振り率も13.6％から11.8％へ低下し、こちらも基準の25％未満を余裕を持って下回っている。

この項目は文句なしの【A】判定だ。吉田の最大の強みであるバットコントロールは健在で、メジャーの球威に対しても空振りを最小限に抑えられている。三振率8.5％という数字は非常に優秀で、打席の中で簡単にアウトを献上しない打者であることを示している。

ただし、コンタクトの多さがそのまま高い攻撃力に直結しているわけではない。バットに当てる能力は高い一方で、打球の質が十分に上がっていないため、安打や長打としてのリターンが限られている。今後は「当てる」だけでなく、どれだけ強く、角度をつけて捉えられるかがテーマになる。

◇選球眼【A】

選球眼も高水準を維持している。四球率は15.3％から10.9％へ低下したものの、基準の10％以上はクリア。ボール球スイング率は23.3％から25.4％へ悪化したが、それでも基準の28％未満には収まっている。

四球率の低下はやや気になるが、ゾーン管理が大きく崩れているわけではない。ボール球への手出しは増えたものの、依然として優れた範囲にあり、打席内での見極め能力は十分に機能している。コンタクト力と選球眼を併せ持つ点は、吉田の打撃を支える大きな土台だ。

一方で、相手投手から見れば、長打の怖さがやや薄れている分、ゾーン内で勝負されやすくなる可能性もある。四球率が前月より下がったのは、吉田の選球眼が悪化したというより、投手側が以前より積極的にストライクを取りにきている影響も考えられる。そこで甘い球を強く捉えられるかどうかが、今後の数字を左右する。

◇総合判定【B※】

規定未到達のため参考評価ではあるが、5月終了時点の吉田正尚は、コンタクト力と選球眼を武器に一定の打撃内容を保っている。三振率8.5％、空振り率11.8％は極めて優秀で、打席の中での対応力は高い。四球率10.9％、ボール球スイング率25.4％も基準を満たしており、アプローチの土台は崩れていない。

一方で、打球の質には明確な課題がある。平均打球速度142.6km/h、バレル率2.0％、スイングスピード114.4km/hはいずれも基準を下回り、長打を生み出す迫力に欠ける。長打率は前月から改善したものの.357にとどまり、OPSも.706と基準には届いていない。

吉田の打撃は、ミート力と見極めで大崩れを防げる一方、現状では相手に大きなダメージを与える打球が少ない。今後の鍵は、コンタクト能力を維持したまま、どれだけ打球速度とバレル率を引き上げられるか。出場機会を重ねる中で長打面が上向けば、総合評価も再び上昇していくはずだ。

【了】

【打撃の健康診断 5月編】