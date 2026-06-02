岡本和真 最新情報

打撃の状態は、日々刻々と移り変わる。だからこそ、定期的な“診断”が必要だ。本企画『MLB日本人選手バッティング状態診断』では、日本人メジャーリーガーの打撃内容を健康診断風にチェック。出塁率や長打率は良好か。打球速度やハードヒット率に異常はないか。三振率や空振り率に赤信号は出ていないか。各指標を定点観測しながら、好調の理由と今後の課題を読み解いていく。今回の診断対象は、岡本和真だ。（データはMLB公式データサイト『Baseball Savant』参照）

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◇基本指標【B】

月中盤の不振によって打率は.214と前月の.224から数字を下げたが、長打力は大きく改善している。長打率は.383から.419、OPSも.686から.722まで上昇。基準値のOPS.750には届いていないものの、打球の強さが結果に結びつき始めている点は前向きに見ていい。

一方で、アウトカウント別に見ると気になる偏りもある。それぞれ70打数前後ある中で、無死では打率.269、OPS.826、1死では打率.262、OPS.945と一定以上の数字を残しているのに対し、2死では打率.113、OPS.419と大きく落ち込んでいる。

2死では投手側がストライクゾーンで無理に勝負する必要が薄れ、長打だけは避ける配球を選びやすい。岡本の一発を警戒し、外角や低め、ボールゾーンの変化球で勝負される場面が増えた結果、三振と低長打率が目立つ形になっていると考えられる。ただし、打数はまだ70打数前後。数本の安打や1、2本の本塁打で印象が大きく変わるサンプルでもあり、現時点で「2死に弱い」と断定するのは早計ではある。

◇打球等【A】

打球の質は引き続き高水準にある。平均打球速度は149.2km/hで前月の148.5km/hを上回り、ハードヒット率も52.2％から53.0％へ上昇。バレル率は13.0％から14.9％、スイングスピードも118.0km/hから118.4km/hへと改善している。

いずれも基準値をクリアしており、岡本の打撃の土台が崩れていないことを示している。打率こそ伸び悩んでいるが、強く振れていること、質の高い打球を生み出せていることは明らか。長打率とOPSの上昇も、この打球内容の良化が反映されたものだろう。状態そのものは決して悪くなく、むしろ一振りで試合を動かせる打者としての存在感は増している。

◇コンタクト【D】

一方で、課題はコンタクト面に残る。三振率は32.4％で前月の31.3％から悪化し、基準の20％未満を大きく上回っている。空振り率も33.6％と、こちらも前月の33.2％からわずかに悪化した。

打球の質が改善しているだけに、狙い球を絞り、多少の空振りは許容しながら強いスイングを優先しているようにも映る。長打力を最大限に生かすためには当然のアプローチとも言えるが、三振が増えすぎると好調時と不調時の波は大きくなる。特にメジャー1年目で初対戦の投手も多い中、球種、コース、カウント別の攻め方にどこまで対応できるかが今後の鍵となる。

インプレーの打球が増えれば、現在の打球速度やハードヒット率を考えても、成績が上向く余地は十分にある。強く振れる状態を保ちながら、空振りをどこまで減らせるか。ここが次のステップになりそうだ。

◇選球眼【A】

選球眼は高水準を維持している。四球率は前月から変わらず10.1％で、基準の10％以上をわずかにクリア。ボール球スイング率は25.5％から25.8％へとやや悪化したものの、基準の28％未満には収まっており、ゾーン管理そのものが大きく乱れているわけではない。

むしろ、岡本の場合は「ボール球を追いかけすぎている」というより、長打を狙う中でコンタクトの難度が上がっている印象が強い。ブルージェイズ打線の状況を考えても、岡本には単に出塁するだけでなく、得点に直結する長打が求められる。多少強引に見えるスイングが増えたとしても、それはチーム内で担う役割の大きさと無関係ではないだろう。

◇総合判定【B】

基本指標とコンタクト面には課題が残る一方で、打球の質は十分に高い。平均打球速度、ハードヒット率、バレル率、スイングスピードのいずれも前月から改善しており、強く振れていることは間違いない。三振率と空振り率を抑え、インプレーを増やすことができれば、成績はさらに上向く可能性がある。

5月終了時点で、本塁打、打点はいずれもチームトップ。特に12本塁打は、チーム2位の6本に倍の差をつけている。打率だけを見れば物足りなさは残るが、長打力という最大の武器はメジャーでも十分に通用している。課題は明確だが、同時に伸びしろも大きい。岡本和真の打撃は、まだ上昇の余地を残した【B】判定と言える。

【了】

【打撃の健康診断 5月編】