







大谷翔平 最新情報



ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平は1日（日本時間2日）、チェイス・フィールドで行われたアリゾナ・ダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」でスタメン出場。二塁打1本を含む、4打数3安打1得点の活躍をみせた。



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ダイヤモンドバックス先発は、通算100勝が懸かるベテラン左腕のエデュアルド・ロドリゲス。両チーム無得点で迎えた3回表、この回先頭の大谷が4球目のカットボールを左中間に見事に打ち返し、二塁打を放った。



その後無死二、三塁となり、3番のフレディ・フリーマンの三ゴロの間に三塁走者の大谷がホームイン。ドジャースが大谷のツーベースヒットを起点に1点を先制したが、これがこの試合におけるドジャースの唯一の得点となった。











大谷は5回の第3打席、ロドリゲスのシンカーを中前に運びマルチ安打達成。



8回には3番手のブランディン・ガルシアが投じた158キロの高速シンカーの球威に押されてボテボテの二塁ゴロになるも、快足飛ばして内野安打を記録。3打席連続安打となった。



ドジャースは5回まで1－0とリードしていたが、6回に先発エメ・シーハンが9番のトミー・トロイにキャリア初となるソロ本塁打を浴びて1－1の同点とされる。球団期待の24歳が放ったアーチに、本拠地チェイス・フィールドが沸いた。



シーハンは続く7回、今度はベテランのノーラン・アレナドにスライダーを左翼スタンドに運ばれてしまい、1－2と逆転される。



8回には3番手のジャック・ドライヤーがケテル・マルテに2ランを浴び、ドジャースは1－4でダイヤモンドバックスに逆転負けを喫した。



ドジャースは対ダイヤモンドバックス4連戦を黒星スタート。今季戦績は38勝22敗となり、2位のサンディエゴ・パドレスに5ゲーム差をつけて首位に立っている。



大谷はこの試合、二塁打1本を含む4打数3安打1得点と大活躍で、連続出塁記録を17試合に伸ばした。直近7試合は打率.407、OPS1.152と絶好調で、6月の大爆発を期待させるスタートとなった。

























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MLB Japanの公式Xより













🔥 3打席連続安打！



二塁打1本を含む4打数3安打1得点🔥

連続出塁記録を17試合に伸ばしました



👉直近7試合の打率は.407、OPSは1.152と絶好調です！



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【了】