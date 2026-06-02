村上宗隆 最新情報

打撃の状態は、日々刻々と移り変わる。だからこそ、定期的な“診断”が必要だ。本企画『MLB日本人選手バッティング状態診断』では、日本人メジャーリーガーの打撃内容を健康診断風にチェック。出塁率や長打率は良好か。打球速度やハードヒット率に異常はないか。三振率や空振り率に赤信号は出ていないか。各指標を定点観測しながら、好調の理由と今後の課題を読み解いていく。今回の診断対象は、村上宗隆だ。（データはMLB公式データサイト『Baseball Savant』参照）

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◇基本指標【A】

打率は.236から.240へ、出塁率は.375から.378へとわずかに上昇した。長打率は.564から.560、OPSは.939から.938とわずかに数字を落としたものの、いずれも高水準を維持している。特にOPS.938は基準値の.750を大きく上回っており、打率以上に出塁と長打で価値を生み出していることが分かる。

村上の打撃は、安打を積み重ねるタイプというより、四球と長打で一気に試合を動かすタイプだ。打率だけを見れば.250に届いていないが、出塁率.378、長打率.560という数字は、打線の中軸として十分すぎる内容。前月から大きな上積みこそないものの、すでに高いレベルで安定期に入っていると見ていい。

◇打球等【A】

打球の質も引き続きトップクラスだ。平均打球速度は151.6km/hで基準の145km/hを大きく上回り、ハードヒット率は58.7％、バレル率は20.7％と極めて優秀な水準にある。前月の平均打球速度153.2km/h、ハードヒット率63.1％、バレル率21.5％からはやや数字を落としたが、それでもなお判定は文句なしの【A】だ。

むしろ前月の数字があまりに高かったため、多少の反動が出たと見るべきだろう。バレル率20％超は、打球角度と打球速度が理想的にかみ合っている証拠。芯で捉えた打球が長打、あるいは本塁打になりやすい状態は続いている。

また、スイングスピードは120.4km/hから121.0km/hへ上昇した。打球速度がわずかに落ちても、スイングそのものの強さは失われていない。

◇コンタクト【D】

唯一、明確な課題として残るのがコンタクト面だ。三振率は32.5％で、前月の33.8％から改善。空振り率も43.2％から41.8％へと下がった。数字の方向性は良くなっているものの、基準値と比べるとまだ厳しい。三振率は20％未満、空振り率は25％未満が基準であり、村上の数値は依然として大きく上回っている。

ただし、これは村上の長所と表裏一体でもある。強く振り、打球を上げ、長打を狙う打者である以上、一定の空振りや三振は避けられない。問題は、そのリスクを上回るだけの出塁と長打を生み出せているかどうかだ。その点では、OPS.938という結果が示す通り、現時点では十分に補えている。

今後のポイントは、追い込まれてからの対応だろう。強いスイングを維持しながら、際どい球への見極め、あるいはファウルで粘る技術が加われば、三振率はさらに下がる。コンタクト面が少し改善するだけで、打率、出塁率、OPSのすべてに上積みが見込める。

◇選球眼【A】

選球眼は非常に優秀だ。四球率は17.9％で、前月の18.4％からわずかに低下したものの、基準の10％以上を大きくクリアしている。ボール球スイング率も21.9％で、基準の28％未満を余裕を持って下回る。前月の21.5％からはやや悪化したが、ゾーン管理能力は依然として高い。

空振り率が高い一方で、ボール球スイング率が低い点は重要だ。つまり村上は、むやみにボール球を追いかけているわけではない。ストライクゾーン付近、あるいは自分が打てると判断した球に対して強く振りにいった結果、空振りも増えているという構図に近い。

四球を選べるからこそ、打率が.240でも出塁率は.378まで伸びる。長打力を警戒され、厳しい攻めを受けながらも、ボール球を見極めて出塁できる点は大きな武器だ。相手投手にとっては、ゾーンで勝負すれば長打、外せば四球という難しい打者になっている。

◇総合判定【A】

コンタクト面には明確な課題が残るものの、基本指標、打球の質、選球眼はいずれも高水準。平均打球速度151.6km/h、ハードヒット率58.7％、バレル率20.7％という打球内容は圧巻で、出塁率.378、長打率.560、OPS.938という成績にも説得力がある。

前月と比べると打球速度やハードヒット率はやや低下したが、それでも基準を大きく上回っており、状態が落ちているというより、高いレベルの中で微調整が起きている段階だろう。三振率、空振り率がさらに改善されれば、打率も自然と上向く可能性が高い。

村上宗隆の5月終了時点の打撃は、多少の粗さを抱えながらも、それを補って余りある破壊力と選球眼を備えている。課題はあるが、打者としての総合力はすでにメジャー上位級。文句なしの【A】判定だ。

5月29日（日本時間30日）に負傷し、復帰までは数週間要する見込み。個人タイトル争いをする中でこの足踏みは痛いが、これから続く長いメジャー生活を見据え、ここは小休止してから、また万全の状態でグラウンドに戻ってきてほしい。

【了】

【打撃の健康診断 5月編】