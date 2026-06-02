【ファーム】巨人・浅野翔吾が先制タイムリー！　直近4試合で計8安打と好調

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読売ジャイアンツの浅野翔吾は2日、ファーム・リーグ 中地区10回戦のハヤテベンチャーズ静岡戦に「6番・中堅」で先発出場。4回に先制となる適時打を放つなど、2安打をマークした。











両チーム無得点で迎えた4回表。巨人は1死一塁で、打席に6番の浅野が入った。ハヤテの先発は左腕の代木大和。巨人から派遣されている高卒5年目の22歳だ。



カウント3－2からのフォークボールがワンバウンドの暴投となり、1死二塁と局面が変わる。続く6球目、150キロのストレートを浅野が打ち返した。



強い当たりが二塁手のグラブを弾き、中前に抜けていく。二塁走者がホームに還り、巨人が1点を先制した。浅野は2回にも中安打を放っており、3打数2安打。6回の守備から鈴木大和が送られた。



浅野は、二軍降格後に出場した4試合ですべて安打を記録。計8安打と波に乗っている感がある。二軍でのトータル成績も35試合で打率.343、2本塁打、18打点と結果を残している。



このまま更に打撃を磨きつつ、走攻守で一軍戦力になれるよう実力を積み上げたい。試合は6回表終了時点で2－1と巨人がリードしている。





















【実際のシーン】浅野翔吾が先制タイムリー！マルチ安打達成



DAZNベースボールの公式Xより





調子が上がってきたか



浅野翔吾 先制タイムリー！

本日マルチ安打！



⚾ハヤテ×巨人（ファーム）

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【了】