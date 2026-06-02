カタールサッカー協会（QFA）は2日、FIFAワールドカップ2026に臨む同国代表のメンバー26名を発表した。
4年前に開催国としてワールドカップ初出場を飾ったカタール代表は、国家単位でサッカーの強化に乗り出しており、AFCアジアカップを連覇中。今大会のアジア予選では3次予選（最終予選）でグループAの4位に終わり、プレーオフ（4次予選）に回ったものの、2大会連続の本大会出場を勝ち取った。
先月12日に予備登録の34名が発表されていたが、26名への絞り込みが完了し、本大会に参戦するメンバーが確定した。フレン・ロペテギ監督は自国リーグでプレーする選手たちを中心に、アクラム・アフィフ（アル・サッド）などを選出している。
カタール代表は本大会でグループBに入り、現地時間13日にスイス代表、18日にカナダ代表、24日にボスニア・ヘルツェゴビナ代表と対戦する。今回発表されたメンバーは以下の通り。
▼GK
サラー・ザカリア （アル・ドゥハイル）
マシャアル・バルシャム（アル・サッド）
マフムード・アブナダ（アル・ラーヤン）
▼DF
ペドロ・ミゲル（アル・サッド）
ブーアラーム・フーヒー（アル・サッド）
イッサ・ライ（アル・アラビ）
スルタン・アル・ブレーキ （アル・ドゥハイル）
ルーカス・メンデス（アル・ワクラ）
フマム・アル・アミン（CyDレオネサ/スペイン）
アル・ハシェミ・アル・フセイン（アル・アラビ・ドーハ）
アユーブ・アル・オウウィ（アル・ガルファ）
▼MF
アハメド・ファトヒー （アル・アラビ・ドーハ）
カリム・ブディアフ（アル・ドゥハイル）
アブドルアズィーズ・ハーティム（アル・ラーヤン）
アッシム・マディボ（アル・ワクラ）
ジャッセム・ガベル（アル・ラーヤン）
モハメド・マンナイ（アル・シャマル）
▼FW
モハメド・ムンタリ（アル・ガルファ）
エジミウソン・ジュニア（アル・ドゥハイル）
ユスフ・アブドゥリザク（アル・ワクラ）
アルモエズ・アリ（アル・ドゥハイル）
アクラム・アフィフ（アル・サッド）
タフシン・モハメド・ジャムシド（アル・ドゥハイル）
アフメド・アル・ガネヒ（アル・ガルファ）
アフマド・アラエルディン（アル・ラーヤン）
ハサン・アル・ハイドゥース（アル・サッド）