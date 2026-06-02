カタールサッカー協会（QFA）は2日、FIFAワールドカップ2026に臨む同国代表のメンバー26名を発表した。

4年前に開催国としてワールドカップ初出場を飾ったカタール代表は、国家単位でサッカーの強化に乗り出しており、AFCアジアカップを連覇中。今大会のアジア予選では3次予選（最終予選）でグループAの4位に終わり、プレーオフ（4次予選）に回ったものの、2大会連続の本大会出場を勝ち取った。

先月12日に予備登録の34名が発表されていたが、26名への絞り込みが完了し、本大会に参戦するメンバーが確定した。フレン・ロペテギ監督は自国リーグでプレーする選手たちを中心に、アクラム・アフィフ（アル・サッド）などを選出している。

カタール代表は本大会でグループBに入り、現地時間13日にスイス代表、18日にカナダ代表、24日にボスニア・ヘルツェゴビナ代表と対戦する。今回発表されたメンバーは以下の通り。

▼GK

サラー・ザカリア （アル・ドゥハイル）

マシャアル・バルシャム（アル・サッド）

マフムード・アブナダ（アル・ラーヤン）

▼DF

ペドロ・ミゲル（アル・サッド）

ブーアラーム・フーヒー（アル・サッド）

イッサ・ライ（アル・アラビ）

スルタン・アル・ブレーキ （アル・ドゥハイル）

ルーカス・メンデス（アル・ワクラ）

フマム・アル・アミン（CyDレオネサ/スペイン）

アル・ハシェミ・アル・フセイン（アル・アラビ・ドーハ）

アユーブ・アル・オウウィ（アル・ガルファ）

▼MF

アハメド・ファトヒー （アル・アラビ・ドーハ）

カリム・ブディアフ（アル・ドゥハイル）

アブドルアズィーズ・ハーティム（アル・ラーヤン）

アッシム・マディボ（アル・ワクラ）

ジャッセム・ガベル（アル・ラーヤン）

モハメド・マンナイ（アル・シャマル）

▼FW

モハメド・ムンタリ（アル・ガルファ）

エジミウソン・ジュニア（アル・ドゥハイル）

ユスフ・アブドゥリザク（アル・ワクラ）

アルモエズ・アリ（アル・ドゥハイル）

アクラム・アフィフ（アル・サッド）

タフシン・モハメド・ジャムシド（アル・ドゥハイル）

アフメド・アル・ガネヒ（アル・ガルファ）

アフマド・アラエルディン（アル・ラーヤン）

ハサン・アル・ハイドゥース（アル・サッド）