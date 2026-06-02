セネガルサッカー連盟（FSF）は6月2日、FIFAワールドカップ2026に臨む同国代表のメンバー26名を発表した。
アフリカ予選を7勝3分の無敗で駆け抜け、3大会連続4度目のワールドカップ出場を決めたセネガル代表。本大会ではグループIに入り、現地時間16日にフランス代表、22日にノルウェー代表、26日にイラク代表と対戦する。
先月21日に候補メンバー28名が発表されていたが、そこからムスタファ・ムボウ（パリFC／フランス）とイライ・カマラ（アンデルレヒト／ベルギー）の2名が落選。エドゥアール・メンディ（アル・アハリ・サウジ／サウジアラビア）やカリドゥ・クリバリ（アル・ヒラル／サウジアラビア）、イドリッサ・ゲイェ（エヴァートン／イングランド）、サディオ・マネ（アル・ヒラル／サウジアラビア）らお馴染みのメンバーが名を連ね、本大会へ向かうこととなった。
今回発表されたメンバーは以下の通り。
▼GK
エドゥアール・メンディ（アル・アハリ・サウジ／サウジアラビア）
モリ・ディアウ（ル・アーヴル／フランス）
イェヴァン・ディウフ（ニース／フランス）
▼DF
カリドゥ・クリバリ（アル・ヒラル／サウジアラビア）
ムサ・ニアカテ（リヨン／フランス）
ママドゥ・サール（チェルシー／イングランド）
アブドゥライェ・セック（マッカビ・ハイファ／イスラエル）
クレパン・ディアッタ（モナコ／フランス）
アントワーヌ・メンディ（ニース／フランス）
イスマイル・ヤコブス（ガラタサライ／トルコ）
エル・ハッジ・マリック・ディウフ（ウェストハム／イングランド）
▼MF
イドリッサ・ゲイェ（エヴァートン／イングランド）
ラミン・カマラ（モナコ／フランス）
パプ・ゲイェ（ビジャレアル／スペイン）
パペ・マタル・サール（トッテナム・ホットスパー／イングランド）
アビブ・ディアッラ（サンダーランド／イングランド）
バラ・サポコ・エンディアイエ（バイエルン／ドイツ）
パテ・シス（ラージョ・バジェカーノ／スペイン）
▼FW
サディオ・マネ（アル・ヒラル／サウジアラビア）
イスマイラ・サール（クリスタル・パレス／イングランド）
イリマン・エンディアイェ（エヴァートン／イングランド）
ニコラス・ジャクソン（バイエルン／ドイツ）
シェリフ・エンディアイェ（サムスンスポル／トルコ）
バンバ・ディエン（ロリアン／フランス）
イブラヒム・エムバイェ（パリ・サンジェルマン／フランス）
アサン・ディアオ（コモ／イタリア）