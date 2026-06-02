本日は、賑やかな小町通りを抜けた鶴岡八幡宮のそばにあるひもの専門店「山安 鎌倉店」へ訪れました。

全国的にも知られるひもの専門店。創業1863年（文久3年）以来ひもの一筋、小田原ひものを築き上げた老舗です。

極上品質のひものから毎日の食卓に欠かせないお買い得品まで！品揃え豊富です

店内の様子。白木がメインで組まれた天井など爽やかで落ち着いた店内です。では、鎌倉店で売れ筋の商品を紹介します。

伝統の味を守りつつ、最新設備と技術を取り入れながら極上品質のひものがたくさんあります。ぜひ、旨味の違いをご賞味ください。

大きく肉厚でジューシーな「極上ほっけ開き 1枚」772円（税込）。

極上ほっけの切り身干しは、ちょうどいい大きさで日常の食卓に便利に使えそうです。「極上ほっけ切り身干し 5切れ」832円（税込）

鎌倉店の一番の売れ筋は、何と言っても「あじ」だそうです。こちらは脂のりがとても良い「極上真あじ 2枚」689円（税込）。少しお得な「極上真あじ開き干し 3枚」630円（税込）もあります。あじはこのほかにも「小あじ開き干し 20枚」1,426円（税込）というお買い得まで揃っています。

※家庭の冷凍庫保存で約1か月美味しく召し上がれます。相場により価格は変動することがあります。

家計応援特別価格-春の金目鯛祭り-開催中！

金目鯛祭りでは、「金目鯛切り落とし」594円（税込）や「金目鯛のかぶと煮 3切れ」475円（税込）、「極上金目鯛開き干し 1枚」1,069円（税込）などいろいろな種類があります。

棚右側にある30センチは優にある国産特大の「金目鯛開き干し 3枚」1,426円（税込）は、家計応援価格でとてもお得。食べ応えがありそうです。

鎌倉店 店長おすすめはこちら！

鎌倉店 店長おすすめは「金目鯛かま味醂干し」594円（税込）です。味が染みているので弱火でじっくり焼くのがコツだそうです。お酒のおつまみにもどうぞ！

「骨までパクっと！」シリーズでカルシウムアップ

こちらのコーナーは湯煎・電子レンジで温めるだけ。骨まで食べられる商品です。最先端の機器を使い、加圧処理されるため旨味が凝縮しているそうです。煙が気になるなど、ひものが焼けない方にもおすすめです。

お魚を丸ごと食べてカルシウムたっぷり。お子様からご年配の方まで気軽に食べられるのはいいですね。

「金目鯛炊き込みご飯の素」505円（税込）は、油揚げとごぼう入り。さっとお米に混ぜて炊くだけで身体に良い美味しい炊き込みご飯ができあがりです。

のどくろ（赤むつ）名前の由来は喉の奥が黒いこと。開きのちょうど真ん中あたり、喉の部分が本当に黒いですね。「極上赤むつ開き干し」565円（税込）。

「むつ」というのは脂がのった魚を指すのだそうです。赤むつは、脂がのった赤い魚という意味になるのですね。勉強になります。

珍味コーナーもあります

山安の自社工場で作っている、手造り「いか塩辛 皮あり下足入り648円（税込）」・「いか塩辛 皮なし白造り950円（税込）」の2種があります。

国産の鮮度抜群のいかを使い、添加物を使わずいかの内臓と天日塩と味醂で味付けしています。

皮ありは、歯ごたえある食感で下足が入っています。皮なしは、まろやかな食感だそうです。どちらも味付けは同じですので、お好みでどうぞ。

期間限定 バラエティー豊かな詰め合わせ「紫陽花セット」

ひもの詰め合わせの「紫陽花セット」1,404円（税込）。

持ち歩きの時間は、保冷梱包されますので約5～6時間もつそうです。関東近県でしたら大丈夫ですね。「ひもの」なので重さも軽いのです。お土産にぴったり。

「父の日セット」予約受付中！

ただいま父の日の「父の日セット」予約を受け付けています。お得な父の日セットはなんと送料無料！内容も充実しています。

・真あじ開き 2枚・金目鯛開き 1枚・ほっけ開き 1枚・いか一夜干し 1枚・金目鯛甘酢漬け 1袋（約100g入）・金目鯛カマ味醂干し 1袋（4個入）

コンロで炙ってビールのお供に楽しんでもらえること間違いなしですね。

まとめ

いかがでしたでしょうか。「山安 鎌倉店」は小町通り商店街の出口、鶴岡八幡宮の左側にあるので鎌倉観光にとても行きやすい場所にあります。老舗ならではの極上の一品や御遣い物としてひものを吟味したり、思わぬお買い得な「ひもの」に出逢って買って帰るのもいいですね。

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