







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースが、ロサンゼルス・エンゼルスのマイク・トラウト外野手をトレードで獲得する可能性が取り沙汰されている。一部では実現は難しいとの見方もあるが、もし実現すればMLB全体に衝撃を与える動きとなる。米メディア『クラッチ・ポインツ』のドグラス・フリッツ記者が言及した。



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トラウトはメジャー16年目のベテランで、これまで11度のオールスター選出を誇っている。近年は健康面で不安を抱えているが、今季はすでに56試合に出場し、素晴らしいシーズンを送っているため、ドジャースが関心を持っていても不思議ではない。











最大の障壁となるのは、トラウトが持つトレード拒否権だ。しかし、キャリアでワールドシリーズ出場が一度もないことを考えれば、ポストシーズンへの魅力が、移籍を承認する理由になる可能性もある。



今のドジャースに獲得の必要性は低いが、主力選手が負傷した場合、トラウトがいることは安心感につながる。さらに、大谷翔平選手と再び共闘となれば、大きな話題を呼ぶだろう。



注目されるトラウトとドジャースの関係について、フリッツ氏は「これは妥当なトレードだ。ドジャースは実績のある有望株を放出する必要があるかもしれない。あるいは、メジャーデビューまでまだ数年かかる有望株を差し出す可能性もある」と言及した。





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