ガーナサッカー協会（GFA）は6月1日、FIFAワールドカップ2026に臨む同国代表メンバー26名を発表した。

アフリカ予選グループIを8勝1分1敗の首位で終え、2大会連続5回目のワールドカップ出場を決めたガーナ代表。3月にオーストリア代表に1－5、ドイツ代表に1－2と敗れたことでオットー・アッド前監督が解任され、かつて名古屋グランパスを率いた経験もあるカルロス・ケイロス監督のもとで本大会へ臨むこととなった。なお、ケイロス監督は個人として5大会連続のワールドカップ出場となる。

パナマ代表、イングランド代表、クロアチア代表と対戦する本大会に向け、ケイロス監督はアントワーヌ・セメニョ（マンチェスター・シティ／イングランド）やトーマス・パルティ（ビジャレアル／スペイン）、イニャキ・ウィリアムス（アスレティック・ビルバオ）らを順当に選出。一方、負傷離脱中のモハメド・クドゥス（トッテナム・ホットスパー／イングランド）は選外となった。発表されたメンバーは以下の通り。

▼GK

ベンジャミン・アサレ（アクラ・ハーツ・オブ・オーク）

ローレンス・アティ・ジギ（ザンクト・ガレン／スイス）

ジョセフ・アナン（セント・パトリックス・アスレティック／アイルランド）

▼DF

ババ・ラーマン（PAOK／ギリシャ）

ギデオン・メンサー（オセール／フランス）

マービン・セナヤ（オセール／フランス）

アリドゥ・セイドゥ（レンヌ／フランス）

アブドゥル・ムミン（ラージョ・バジェカーノ／スペイン）

ジェローム・オポク（イスタンブール・バシャクシェヒル／トルコ）

ヨナス・アジェテイ（ヴォルフスブルク／ドイツ）

コジョ・ペプラ・オッポン（ニース／フランス）

デリク・ルカセン（パフォス／キプロス）

▼MF

エリシャ・オウス（オセール／フランス）

トーマス・パルティ（ビジャレアル／スペイン）

クワシ・シボ（オビエド／スペイン）

オーギュスティン・ボアキエ（サンテティエンヌ／フランス）

カレブ・イレンキ（ノアシェラン／デンマーク）

アブドゥル・ファタウ・イサハク（レスター／イングランド）

カマルディーン・スレマナ（アタランタ）

▼FW

クリストファー・ボンス・バー（アル・カーディシーヤ／サウジアラビア）

エルネスト・ヌアマ（リヨン／フランス）

アントワーヌ・セメニョ（マンチェスター・シティ／イングランド）

ブランドン・トーマス・アサンテ（コヴェントリー／イングランド）

プリンス・クワベナ・アドゥ（ヴィクトリア・プルゼニ／チェコ）

イニャキ・ウィリアムス（アスレティック・ビルバオ／スペイン）

ジョルダン・アイェウ（レスター／イングランド）