







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間5月30日、サンティアゴ・エスピナル内野手がメジャーに昇格した。DFA、ウエーバー通過、マイナー契約締結を経ての再昇格となったが、今後の見通しはそう明るいものではないようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。



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エスピナルは同26日、キケ・ヘルナンデス内野手が負傷者リスト（IL）から復帰したことに伴いDFAに。内野手の層を厚くしたい球団が獲得に動く可能性が高いという報道もあったが、オファーはないままウエーバーを通過し、マイナー契約を結び直していた。











そのエスピナルについて、同メディアは「ロサンゼルスでの居場所が長く保証されているわけではなさそうだ。複数ポジションを守れるユーティリティ性は魅力だが、wRC+66という打撃成績で評価にも限界がある」一般的に考えれば、トミー・エドマン内野手の復帰によって、彼の立場は再び不透明になるだろう。特にキム・ヘソン内野手がマイナーへ降格した今、その可能性はさらに高まっている」と指摘している。



エドマンは昨オフに受けた右足首手術の影響で開幕からILに入っているが、5月下旬から3Aでリハビリ出場を開始している。メジャー復帰も時間の問題といえるが、エスピナルはそれまでに爪痕を残すことができるだろうか。



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