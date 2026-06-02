スペインサッカー連盟（RFEF）は6月1日、FIFAワールドカップ2026に臨む同国代表の背番号を発表した。

EURO2024を制覇し、“欧州王者”という肩書きでFIFAワールドカップ2026に臨むスペイン代表。直近のFIFAランキングではフランス代表に次ぐ2位につけており、本大会の優勝候補の一角と目されている。欧州予選でも5勝1分無敗、21得点無失点という安定した成績を収め、13大会連続17回目の本大会出場を決めた。

先月25日には本大会に臨むメンバー26名が発表されたが、この度それぞれの背番号が明らかに。ダビド・ラヤ（アーセナル／イングランド）の「1」やフェラン・トーレス（バルセロナ）の「7」、ファビアン・ルイス（パリ・サンジェルマン／フランス）の「8」、ロドリ（マンチェスター・シティ／イングランド）の「16」などは、クラブチームと同じ番号になっている。

ラ・リーガ連覇を成し遂げたバルセロナ勢では、ガビが「9」、ペドリが「20」を背負うことに。「10」は引き続きダニ・オルモで、ラミン・ヤマルは昨シーズンまでと同じ「19」を背負って自身初のワールドカップに臨む。

ルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるチームは、4大会ぶり2度目の優勝を目指す本大会でグループHに入っており、カーボベルデ代表、サウジアラビア代表、ウルグアイ代表と対戦する。発表された背番号は以下の通り。



1 ダビド・ラヤ（アーセナル／イングランド）

2 マルク・プビル（アトレティコ・マドリード）

3 アレハンドロ・グリマルド（レヴァークーゼン／ドイツ）

4 エリック・ガルシア（バルセロナ）

5 マルコス・ジョレンテ（アトレティコ・マドリード）

6 ミケル・メリーノ（アーセナル／イングランド）

7 フェラン・トーレス（バルセロナ）

8 ファビアン・ルイス（パリ・サンジェルマン／フランス）

9 ガビ（バルセロナ）

10 ダニ・オルモ（バルセロナ）

11 ジェレミ・ピノ（クリスタル・パレス／イングランド）

12 ペドロ・ポロ（トッテナム・ホットスパー／イングランド）

13 ジョアン・ガルシア（バルセロナ）

14 アイメリク・ラポルテ（アスレティック・ビルバオ）

15 アレックス・バエナ（アトレティコ・マドリード）

16 ロドリ（マンチェスター・シティ／イングランド）

17 ニコ・ウィリアムズ（アスレティック・ビルバオ）

18 マルティン・スビメンディ（アーセナル／イングランド）

19 ラミン・ヤマル（バルセロナ）

20 ペドリ（バルセロナ）

21 ミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）

22 パウ・クバルシ（バルセロナ）

23 ウナイ・シモン（アスレティック・ビルバオ）

24 マルク・ククレジャ（チェルシー／イングランド）

25 ビクトル・ムニョス（オサスナ）

26 ボルハ・イグレシアス（セルタ）