「不在の影響を痛感する」村上宗隆、長期離脱はチームに大打撃！　今後厳…









村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手が、5月30日（日本時間31日）に右太もも裏の損傷のため故障者リスト（IL）入りした。4〜6週間の離脱が見込まれており、同球団は今後厳しい戦いを強いられそうだ。米メディア『CBSスポーツ』が報じている。

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村上は昨オフにホワイトソックスへ移り、いきなり開幕戦から3試合連続ホームラン。間を開けて5試合連続ホームラン。











その後もホームランを量産し、早くも20本塁打の大台に到達した。



この勢いが続けば、ルーキーシーズンでの本塁打王を獲得できる可能性はあったが、不運にも右太もも裏を痛めたことで実現困難な状況となっている。



さらに、59試合で32勝27敗の成績を収め、ア・リーグ中地区2位につけているホワイトソックスにとっても、逆転優勝が遠のく要因となるかもしれない。



それを踏まえ、同メディアは「ホワイトソックス成功の大きな要因は、日本人ルーキーのスラッガー・村上が大活躍したことにある。



しかし、彼は怪我のため4～6週間欠場することになり、月曜日のツインズとのシリーズ初戦で、彼の不在が本格的に感じられるようになるだろう」と見ている。



特に、ここからの敵地6連戦はホワイトソックスにとって正念場だ。



本拠地での成績が20勝11敗に対し、敵地での成績は12勝16敗となっている。



同メディアは「村上抜きでの今回の遠征では、現実を突きつけられることになるかもしれない」との見解を示した。



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