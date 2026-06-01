







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは以前から、デトロイト・タイガース所属のタリック・スクーバル投手の獲得に動くのではと噂されている。実現にはかなりの見返りを用意する必要があるが、米メディア『ドジャースウェイ』によると追い風が吹いているという。



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同メディアが着目したのは、ジアスレチックのキース・ロー記者が先日発表したMLBプロスペクトトップ50の最新ランキング。ドジャースは11位のエドゥアルド・キンテロ外野手を筆頭に、トップ25までに5人のプロスペクトが選出されている。









これについて、同メディアは「ロー記者のランキングはこれ以上ないタイミングで発表されたと言える。ドジャースはトップ25の中に5人ものプロスペクトを抱えており、そのうち誰を使っても、タイガースからスクーバルを獲得するための切り札として利用できる可能性がある」と指摘。



さらに、「スクーバルは手術歴や残りの保有期間が限られていることもあって、トレード対価の予想額は昨オフ時点よりかなり下がっている。現在の一般的な見方では、『全体トップ100クラスのプロスペクト1人に加え、獲得側球団の組織内トップ30クラスのプロスペクトをもう1人』という程度が目安とされている。その条件であれば、ドジャースにとって実現はまったく難しくないだろう」と主張している。



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