「真の実力を発揮」今井達也、1被弾浴びるも好調維持！　メジャー成功の鍵…









今井達也 最新情報

ヒューストン・アストロズに所属する27歳の今井達也投手は、5月31日（日本時間6月1日）に行われたミルウォーキー・ブルワーズ戦で登板し、6回まで投げて3安打2失点5奪三振の成績を残したが、敗戦投手となった。それでも素晴らしい投球だったと、米紙『スポーツ・イラストレイテッド』が報じている。

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今井は初回と2回を三者凡退に抑え、3回も相手にチャンスを作らせなかった。











しかし、4回にはジェーク・バウアーズ内野手にツーランホームランを許し、2点を失ってしまう。



だが、冷静さを保ち、5回以降に追加点を与えることなく、6回を投げ切って降板した。



その一方でアストロズ打線は不発に終わり、0-2の敗戦を喫している。



それを踏まえ、同紙は「最終スコア0対2で敗れたものの、アストロズの先発投手・今井はマウンド上で素晴らしい投球を見せた。



6イニングを投げ、被安打3、失点2、奪三振5、投球数は110球。



今井は、球団が今オフに獲得した投手としての実力を発揮し始めている」と伝えている。



続けて「最終的には、自信を持って投球できるようになることが、彼がメジャーリーグで成功するための大きな鍵となるだろう。



そして、その成果は着実に実を結び、速球の制球力にも表れている」と分析した。



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