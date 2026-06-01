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1日のプロ野球公示で、阪神タイガースはダウリ・モレッタ投手を一軍登録から抹消した。



31日、敵地・ZOZOマリンスタジアムで行われた千葉ロッテマリーンズ戦に3番手として登板。



2対2の8回、1死一、二塁のピンチで山口航輝選手に右中間への勝ち越し2点適時二塁打を浴び、チームも2対4で敗戦。その翌日に抹消となった。



モレッタ投手はドミニカ共和国出身の30歳。



シンシナティ・レッズ、ピッツバーグ・パイレーツを経て今季から阪神に加入した右腕で、独特な軌道のスライダーが最大の武器。



2023年にはメジャーで55試合に登板したが、2024年は右肘手術により全休。



昨季後半戦に完全復活を印象づけ、NPB挑戦の舞台を掴んだ。



今季はここまで17試合に登板して2勝2敗・防御率7.07。4月は11試合で防御率4.50、5月は防御率18.00とさらに失速。



一軍復帰へ向けて状態の立て直しが求められる。



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【了】