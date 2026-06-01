「酷い投球内容だ」今永昇太、直近3試合で20失点！？　米紙は奮起に期待「…









今永昇太 最新情報

シカゴ・カブスに所属する32歳の今永昇太投手は、ここ最近の3試合で非常に悪い成績を残している。現在のチーム状況を考えると、打者よりも投手陣の方が最大の懸念事項になっていると、米メディア『チシティスポーツ』が報じた。

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今永は昨オフ、一度はフリーエージェント（FA）になりながらも、カブスが提示した2200万ドル（約35億円）のクオリファイング・オファー（QO）を受け入れ、残留する道を選んでいる。











そして、今季は好調なスタートを切り、9登板で4勝3敗、防御率2.32、59奪三振という好成績をマーク。



2024年のルーキーシーズンを彷彿とさせる活躍を見せ、怪我人相次ぐカブス投手陣の中で、一際目立つ存在となっていた。



しかし、ミルウォーキー・ブルワーズ戦で8失点を喫すると、続け様にヒューストン・アストロズ戦とセントルイス・カージナルス戦も大量失点で敗戦投手となり、一気に防御率が4.37まで悪化している。



それも複数の打者が不振に陥り、エドワード・カブレラ投手、ケイド・ホートン投手、ジャスティン・スティール投手、マシュー・ボイド投手が故障者リスト（IL）入りしている最悪のタイミングで、今永がスランプに陥った。



一時期優勝争いの最前線にいたカブスが、3位へ転落する大きな要因となっている。



それを踏まえ、同メディアは「今永はここ数試合、年俸2200万ドルという高額な報酬に見合わないほど酷い投球内容だ。



シカゴは今永の奮起を必要としているが、具体的な改善策はまだ何も示していない。



クレイグ・カウンセル監督は、今永自身が何とかするしかないと公言している」と伝えている。



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