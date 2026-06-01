







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースのムーキー・ベッツ内野手は、チーム全体の打撃不振が解消されつつある中、MVP級の打者とは言えない状態が続いている。それでも本人は、再びエリート打者に戻れるという期待を失っていないようだ。米メディア『ニューヨーク・ポスト』のディラン・ヘルナンデス記者が言及した。



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10月に34歳となる8度のオールスター選出を誇るベッツは、自身の基準を下げていない。不振から抜け出せない状況でも「まだ希望はある」と語っている。











その信念は、脇腹の張りで5週間離脱した時も、復帰後12試合で打率.157に沈んだ時も、デーブ・ロバーツ監督の判断で定位置だった大谷翔平選手の後ろである2番から4番へ打順を下げられた時も揺らがなかった。



しかし、ロバーツ監督は「彼は自分のスイングやメカニックに自信を持てていない。少し、それを打席に持ち込んでいるのかもしれない」と評価している。長年にわたりベッツの相談相手となってきたロバーツ監督は、打順変更が助けになると考えたようだ。



深刻な不振が続くベッツについてヘルナンデス氏は「打線の復活とは裏腹に、彼は昨季のキャリアワーストシーズンと同様の不振に陥っている。フィラデルフィア・フィリーズとの3連戦を迎える前の時点で、彼の打率は.182にとどまっていた」と言及した。





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