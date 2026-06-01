







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今季のトレード期限でどのような立ち回りを見せるか注目されている。既に複数のトレード噂が浮上している中、米メディア『クラッチポインツ』は、ボストン・レッドソックス所属のジャレン・デュラン外野手のトレード可能性に言及している。



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現在29歳のデュランは2024年のオールスターMVPだが、今季は日本時間1日時点で53試合、打率.219、10本塁打、33打点と苦戦中。チームもアリーグ東地区最下位（首位のタンパベイ・レイズとは12ゲーム差）に沈んでおり、トレード期限で売り手に回る可能性も低くはないといえる。











同メディアは「レッドソックスが残り100試合以上で巻き返すという考えは現実的ではない。だからといってチームを完全に解体する必要はないが、デュランをトレードに出すという選択肢には十分な合理性がある。そして、彼の移籍先に最も適しているのがドジャースだ。ニューヨーク・ヤンキースもデュランを必要としているが、レッドソックスがアリーグ東地区の最大のライバルへ放出する可能性は極めて低いだろう」と主張。



続けて、「レッドソックスが切実に必要としているのは、一発で試合を決められる長距離砲だ。最もニーズに合致するのはテオスカー・ヘルナンデス外野手だろう。彼はトロント・ブルージェイズ時代にレッドソックスを度々苦しめている、安定して長打を期待できる打者だ」と記している。



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