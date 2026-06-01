







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは、ナ・リーグ西地区で2位以下の球団を引き離す態勢に入りつつある。一方で、大谷翔平選手とカイル・タッカー外野手の打撃成績は、期待とは程遠いとの声もある。『AOL』のディラン・ヘルナンデス記者が5月28日に報じた。



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しかし、大谷は打席で本来の姿に近づいており、タッカーも期待された姿を取り戻しつつある。この2人が想定されていたレベルで打ち始めれば、ドジャースを止めるチームはあるのかという見方も出ている。











特にタッカーについては、数字上ではまだ不振に思えるものの、最近の打席内容を見ると復調に近づいていると言えるだろう。開幕直後に目立っていた不格好なスイングは減少傾向にある。



それでも成績を見ると、5月31日（日本時間6月1日）時点で打率.236、本塁打4、打点26、OPS.719とファンや球団が期待した数字には程遠いのが現状だ。



さらなる復調が望まれる大谷とタッカーについて、ヘルナンデス氏は「彼らの打撃面での貢献は期待はずれに留まっているにもかかわらず、ドジャースは依然として首位を走っている。この2人が打撃を本格化させれば、チームはさらに飛躍するだろう」と言及した。





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