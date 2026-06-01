村上宗隆の離脱で苦しい戦いを強いられているシカゴ・ホワイトソックスだが、新たな日本人選手が存在感を示している。マイナー生活を経てメジャー昇格を果たした西田陸浮だ。攻守でインパクトを残している西田だが、注目すべきはプレーだけではない。メジャー昇格によって得られる収入は日本球界とは比較にならない規模に達する。西田の歩んできた異色のキャリアとともに、米国留学からメジャーを目指す“新たな成功ルート”の可能性を探っていく。（文・八木遊）

本塁打王争いを繰り広げていた村上宗隆の戦線離脱で意気消沈のシカゴ・ホワイトソックス。だが、今はもう一人の日本人選手、西田陸浮が存在感を発揮している。

日本の高校を卒業後、18歳で単身渡米した西田。まずはオレゴン州の短大で実績を積むと、名門・オレゴン大学への編入を勝ち取った。

同大学でも結果を残した西田は、2023年のドラフトでホワイトソックスから11巡目（全体329位）指名を受け入団。実質3シーズンのマイナー生活で通算306試合に出場し、打率.290、110盗塁の実績を引っ提げて、日本時間先月26日にメジャーへ初昇格を果たした。

昇格後、いきなりスタメンで起用された西田は、2打席目で初安打をマーク。翌日にも安打を放つなど、ここまで7試合に出場して打率.235（17打数4安打）とまずまずの打撃を披露している。

打撃以上にインパクトを残しているのが、外野の守備だ。初出場から2試合連続でイチローを彷彿とさせる捕殺を記録。

決して地肩が強いわけではないが、捕ってから投げるまでが素早く、送球も正確。セカンドも守れる器用さも持ち合わせており、当面はメジャーでの出場は確約されたも同然だろう。

そして気になるのが、西田のオサイフ事情だ。メジャー昇格からちょうど1週間で稼いだ額はいったいいくらだったのか。

プロ野球なら一軍でプレーしようが、二軍でプレーしようが、そのシーズンに受け取る年俸は決まっている。結果を残せば、シーズンオフに球団と交渉が行われ、数千万円単位のアップも実現可能だ。

一方のメジャーリーグはマイナー契約の選手であっても、メジャーに昇格すれば、最低保証年俸が日割りで支払われる。

今季の40人枠に入った選手が受け取る最低年俸は78万ドル（約1億2500万円）。1日当たりは、約4000ドル強（約65万円）となる。

つまり直近1週間で西田は、NPBでの支配下選手の最低年俸440万円とほぼ同じ、450万円程度の収入を手にしたことになる。

高校を卒業後、西田と同じようなルートを辿ったのが、スタンフォード大学に在籍する佐々木麟太郎だ。

来月のドラフト会議でも注目の存在で、西田を上回る順位で指名されることは確実。予想されている4～5巡目で指名されれば、契約金だけで40万～70万ドル（約6300万～1億1000万円）前後を手にすることになる。

もちろん、努力が実ってメジャーに定着することになれば、数十億円単位の年俸を受け取ることも夢ではない。

今後は佐々木のようなNPBのドラフト上位候補だけでなく、西田のような選手も日本の大学や社会人を経ず、直接米国に渡り、留学を経てメジャーを目指す選手が増えそうだ。

アメリカでの食生活や語学など、野球以外のハードルは低くないが、それを乗り越えた時のリターンは大きい。西田の活躍次第で、NPBの空洞化がますます激しくなってもおかしくないだろう。

【著者プロフィール】

八木遊（やぎ・ゆう）

1976年生まれ。スポーツライター。米国で大学院を修了後、某スポーツデータ会社に就職。プロ野球、MLB、NFLなどの業務に携わる。現在は、MLBを中心とした野球記事、および競馬記事を執筆中。

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